10 motivi per svegliarsi presto ogni mattina (consigli e benefici)

Alcune persone amano svegliarsi presto ogni mattina, anche quando non devono andare a scuola o al lavoro, mentre altre rimangono sotto le coperte fino all’ultimo minuto. Svegliarsi presto la mattina ha numerosi vantaggi.

Scopriamo insieme perché sarebbe bene svegliarsi presto ogni mattina e come intraprendere questa nuova abitudine. Forse proprio la mattina presto riuscirete finalmente a dedicare un po’ di tempo a voi stessi.

Tempo prezioso

Se imparerete a svegliarvi con largo anticipo rispetto ai vostri impegni, avrete finalmente a disposizione del tempo soltanto per voi. Potrete fare la doccia con calma e preparare una buona colazione. Ma anche leggere qualche pagina di un libro, meditare, fare una corsa o una passeggiata all’aperto. Il mattino ha l’oro in bocca.

Ammirare l’alba

Quante volte avete avuto l’occasione di ammirare uno spettacolo della natura come l’alba? Si tratta di un momento della giornata davvero speciale. Potrete osservare come i colori del cielo cambino a seconda delle stagioni, del clima e del luogo in cui vi trovate. Svegliarvi all’alba riporta il vostro organismo a seguire i ritmi della Natura.

Abbandonare la fretta

Questo consiglio vale soprattutto per chi è abituato ad uscire di casa di fretta senza avere nemmeno il tempo di fare colazione o di rifare il letto. Se inizierete le vostre giornate in anticipo, vi accorgerete che per il resto del tempo non sarete mai in ritardo e non dovrete correre. Sarete anche più puntuali.

Arrivare al lavoro in orario e con calma

Svegliandovi in anticipo non avrete il timore di arrivare in ritardo al lavoro. Probabilmente uscendo di casa un quarto d’ora prima riuscirete ad evitare il traffico che di solito vi fa rimanere bloccati per strada durante il tragitto. Se arriverete in anticipo al lavoro avrete qualche minuto per ambientarvi e per controllare la posta. Una volta che avrete risposto ai messaggi ricevuti potrete mettervi al lavoro con più tranquillità e concentrazione.

Riuscire a fare una sana colazione

Se siete tra le persone che al mattino si sentono affamate e che hanno bisogno di fare colazione, ecco che svegliarvi presto vi permetterà di godervi al meglio questo dolce momento della giornata. In particolare avrete a disposizione il tempo per preparare una colazione più sana del solito, che magari comprenda un frullato fatto in casa o una macedonia.

Godervi la quiete

Se vi sveglierete alle 5 del mattino, non avrete alcun rumore intorno a voi. Il resto della famiglia starà ancora dormendo, non ci sarà la televisione accesa e la vostra casa vi sembrerà finalmente un luogo molto tranquillo e di pace. Il tempo guadagnato svegliandovi presto potrebbe diventare il momento della giornata che apprezzate di più.

Fare movimento

Durante il resto della giornata probabilmente sarete sommersi dagli impegni e non troverete il tempo per fare una corsa o una passeggiata oppure per andare in palestra. A questo punto approfittate della sveglia anticipata per dedicarvi al vostro corpo: praticate Yoga e poi uscite a fare una passeggiata. Se non abitate molto lontano e quando il tempo è bello, potrete anche pensare di andare al lavoro a piedi o in bici.

Essere più produttivi

Per alcune persone sono proprio le ore del mattino a rappresentare il momento più produttivo della giornata. C’è chi, ad esempio, ama mettersi a scrivere prima di fare colazione. Alla mattina presto non ci sono distrazioni: il telefono non squilla e le e-mail di lavoro non arrivano ancora. Ecco perché si può procedere più spediti nel raggiungere il proprio obiettivo.

Avere più energie

Incredibile ma vero. Vi accorgerete che, dopo esservi abituati a svegliarvi prima del solito, balzerete fuori dal letto con molta più energia e voglia di iniziare la giornata. Anche il vostro modo di pianificare gli impegni cambierà. Non necessariamente dovrete andare a letto presto per svegliarvi in anticipo. Imparerete davvero quante sono le ore di sonno che vi servono per sentirvi in forma.

Dedicare tempo alla lettura

Forse in passato eravate dei lettori appassionati, ma a causa del lavoro e degli impegni della famiglia non avete più tempo per leggere. Se alla sera vi addormentate dopo aver letto soltanto poche pagine, provate a dedicarvi alla lettura al mattino. Sarà un modo slow e molto rilassante per iniziare la giornata.

5 consigli per imparare a svegliarvi presto la mattina

Svegliarvi presto ogni mattina vi sembra un’impresa quasi impossibile? In realtà si tratta semplicemente di modificare le vostre abitudini. Se vi accorgerete di trarre vantaggio da questo nuovo stile di vita, per voi non sarà un problema continuare a svegliarvi presto e, soprattutto, non sarà più un peso, anzi, vi renderà felici e pieni di energia.

Procedete per gradi

Se svegliarvi un’ora prima del solito vi sembra una decisione troppo improvvisa, cominciate con 15 minuti di anticipo per qualche giorno, poi passate a 30 minuti fino ad arrivare all’obiettivo che avrete stabilito, anche sulla base del tempo che vorreste recuperare.

Andate a dormire un po’ prima

Forse alla sera, invece di riposarvi o di dedicarvi ad attività davvero piacevoli, perdete tempo davanti alla TV o a navigare in internet per noia senza un motivo preciso. Quindi provate a guadagnare ore di sonno la sera se vi sentite stanchi e preferite svegliarvi presto la mattina per gestire al meglio i vostri impegni.

Alzatevi appena suona la sveglia

Posizionate la sveglia lontano dal letto, così sarete obbligati ad alzarvi per spegnerla. Poi però non tornate sotto le coperte e uscite subito dalla vostra stanza. Fate la doccia: il contatto con l’acqua vi aiuterà a svegliarvi e vi donerà energia.

Motivatevi

Prima di andare a dormire scegliete un buon motivo che vi spinga ad alzarvi presto la mattina successiva. Ad esempio potrebbe trattarsi della voglia di preparare un dolce per la colazione o di uscire a fare una corsa per mantenervi in forma, dato che in altri momenti della giornata non trovereste il tempo.

Bevete un bicchiere d’acqua

L’acqua aiuta l’organismo a risvegliarsi. Magari invece della semplice acqua potreste bere un bel bicchiere di acqua e limone. Quando sentite suonare la sveglia, spegnetela, alzatevi e bevete il vostro bel bicchiere d’acqua o di acqua e limone. In questo modo il vostro corpo si preparerà al risveglio, eliminerà le tossine e si sentirà pronto per iniziare la giornata.

