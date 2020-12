Sushi contaminato ha intossicato quasi 160 persone. Nel mirino i chioschi di questa famosa catena americana

Il sushi venduto da Harris Teeter, una famosa catena americana, ha intossicato quasi 160 persone. Cabarrus Health Alliance (CHA) e i funzionari della catena stanno indagando sulle segnalazioni rilevando finora sintomi quali vomito, diarrea, febbre, dolori muscolari e crampi addominali. Tutte le persone interessate dall’intossicazione, avevano consumato sushi dal chiosco AFC Sushi di terze parti situato in due negozi Harris Teeter, tra il 13 e il 19 novembre. Nel frattempo Chrystal Swinger, Direttore della salute ambientale del CHA, ha esortato chiunque abbia acquistato sushi da George w. Liles o dal Concord Parkway Harris Teeter in quel periodo a gettare eventuali avanzi. E a contattare il CHA in caso di sintomi di intossicazione alimentare. FONTE: Food Safety News Ti potrebbe interessare anche: Intossicazioni alimentari: come proteggersi dalle malattie portate dai cibi Intossicazioni alimentari: 8 regole per evitarle in estate

