Succo di Aloe Vera: i fantastici benefici e 10 motivi per berlo tutti i giorni

Aloe vera da bere, quali sono i benefici per la salute di assumere più spesso succo di aloe

Molte persone conoscono già i mille usi del gel di Aloe Vera ma forse non hanno mai bevuto il succo di aloe vera e non sono al corrente dei benefici di questa bevanda considerata un vero e proprio toccasana per la salute.

Il succo di Aloe Vera contiene sostanze nutritive bilanciate in modo ideale per la salute del nostro organismo. Non si tratta di un rimedio miracoloso o della panacea per tutti i mali, ma contiene sostanze benefiche significative che possono aiutare il nostro corpo a eliminare le tossine e nel processo di guarigione.

Il succo di Aloe Vera si trova facilmente in erboristeria e nei negozi di prodotti naturali. Ogni confezione di succo può avere caratteristiche, modalità di assunzione e di diluizione in acqua diverse, anche in base alle proprie condizioni di salute. Sulle modalità e sulle tempistiche di assunzione del succo di Aloe Vera potete fare riferimento al vostro erborista di fiducia. In un ciclo di detox, ad esempio, si può bere un bicchierino di succo di Aloe Vera al mattino o alla sera.

Ecco perché bere il succo di Aloe Vera e quali sono i suoi principali benefici per la salute.

Detox

Il succo di Aloe Vera è noto innanzitutto come rimedio utile per depurare l’organismo. Il nostro stile di vita spesso include stress, inquinamento e cibo poco sano. Ecco perché di tanto in tanto abbiamo bisogno di purificare il nostro corpo. Il succo di Aloe Vera aiuta nella fase di detox e grazie a vitamine e minerali è utile per superare lo stress.

Migliorare la digestione

Un sistema digestivo sano è necessario per assicurare che il nostro organismo sia in grado di assorbire tutte le sostanze nutritive presenti negli alimenti di cui ha bisogno. Il succo di Aloe Vera può migliorare l’assorbimento delle proteine e la regolarità intestinale. Può anche riequilibrare la flora batterica intestinale e ridurre problemi digestivi come il bruciore di stomaco.

Proteggere il cuore

Il succo di Aloe Vera protegge il cuore perché contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo LDL nel sangue. Le proprietà disintossicanti del succo di Aloe Vera inoltre aiutano a purificare il sangue dalle impurità. Questo processo contribuisce alla rigenerazione delle cellule del sangue e a mantenere i vasi sanguigni in salute.

Ridurre l’infiammazione

Il succo di Aloe Vera ha proprietà anti-infiammatorie. Ciò significa che può contribuire ad alleviare i sintomi causati da eccessiva infiammazione nell’organismo. Molti sintomi sono causati o esacerbati proprio dall’infiammazione, come nel caso dell’artrite. Da solo il succo di Aloe Vera forse non riuscirà a cancellare completamente l’infiammazione, ma potrà comunque essere d’aiuto.

Rafforzare il sistema immunitario

Il succo di Aloe Vera può aiutare a rafforzare il sistema immunitario per via delle sue proprietà antisettiche e antibatteriche. È inoltre un aiuto a livello molecolare, dato che contiene polisaccaridi, delle sostanze importanti per mantenere in salute il sistema immunitario. Il succo di Aloe Vera in generale aiuta il sistema immunitario a funzionare in modo più efficiente.

Proteggere la pelle

Sappiamo bene che il gel di Aloe Vera fa bene alla pelle in caso di arrossamenti, screpolature, e scottature, ma anche il succo di Aloe Vera può essere utile. Infatti il succo di Aloe Vera, assunto dall’interno, ha effetti benefici per la pelle dalle proprietà antinvecchiamento alla capacità di alleviare acne e irritazioni.

Ritrovare energia

Il succo di Aloe Vera può essere utile per aumentare i livelli di energia e ritrovare il benessere in un periodo di particolare stress o nel caso in cui si stia seguendo una dieta con qualche difficoltà a mantenere il proprio impegno costante. Il succo di Aloe Vera durante la dieta aiuta sia la depurazione dell’organismo che la funzionalità del sistema digestivo.

Salute dentale

Come rimedio naturale il succo di Aloe Vera può anche contribuire alla salute della bocca e delle gengive dato che svolge un’azione antibatterica e antimicrobica naturale e che contiene vitamine e minerali che promuovono la salute e la rigenerazione delle cellule. Il gel d’Aloe Vera è invece utile da applicare direttamente sulle gengive infiammate e sulle piccole afte che possono formarsi in bocca.

Fonte di amminoacidi

Il nostro corpo ha bisogno di 20 differenti amminoacidi per dare vita alle proteine. Tra di essi troviamo 8 amminoacidi essenziali che il nostro corpo non è in grado di produrre da solo. Nel succo di Aloe Vera sono presenti 7 amminoacidi essenziali e un totale di 19 amminoacidi. Il succo di Aloe Vera, abbinato ad una corretta alimentazione, aiuta dunque il nostro organismo ad avere a disposizione le proteine necessarie.

Regolare gli zuccheri nel sangue

Assumere succo di Aloe Vera è considerato utile per regolare i livelli di zuccheri nel sangue. Il succo di Aloe Vera può essere d’aiuto per chi è preoccupato per il rischio di sviluppare il diabete, sempre che si segua una dieta corretta. Alcuni studi preliminari hanno iniziato ad evidenziare le proprietà antidiabetiche del succo di Aloe Vera e la speranza è che dalla scienza arrivino nuove conferme.

Precauzioni e controindicazioni del succo di Aloe Vera

Il succo di Aloe Vera se assunto in quantità eccessive può diventare un forte lassativo e provocare diarrea. Superare le dosi consigliate potrebbe portare a grave diarrea con disidratazione e con una riduzione dei livelli di potassio nell’organismo, conseguente debolezza e irregolarità del battito cardiaco. Per i suoi effetti purgativi l’assunzione di succo di Aloe Vera è infine sconsigliata sia in gravidanza che durante l’allattamento.

