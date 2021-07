Spray antizanzare fai da te: la ricetta naturale per evitare davvero le punture

Con l’arrivo dell’estate ecco il ritorno delle zanzare. Meglio evitare prodotti potenzialmente nocivi per la salute e per l’ambiente se vogliamo allontanarle. Allora proviamo a preparare dei rimedi antizanzare naturali.

Per preparare un antizanzare fai da te bastano davvero pochissimi ingredienti che nell’insieme creino dei profumi gradevoli per noi ma sgraditi alle zanzare, che dunque tenderanno ad allontanarsi. Esistono tanti rimedi per allontanare le zanzare in modo naturale: dal barattolo di vetro con oli essenziali e candelina galleggiante alla bottiglia che diventa una trappola per le zanzare.

Ora vi spieghiamo come preparare un rimedio antizanzare davvero semplice e nello stesso tempo efficace come repellente. Il rimedio che vi proponiamo non contiene sostanze pericolose. Gli ingredienti principali da utilizzare si trovano in erboristeria.

Leggi anche: ZANZARE: COME CREARE UNA TRAPPOLA CON UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA

Per preparare l’antizanzare naturale vi serviranno:

120 ml di acqua distillata di amamelide

30 gocce di olio essenziale di eucalipto

1 cucchiaino di alcol alimentare

L’olio essenziale di eucalipto è un antizanzare naturale. Il rimedio funzionerà ancora meglio se riuscirete a procurarvi l’olio essenziale di eucalipto limoncino dato che è un vero e proprio repellente per le zanzare. Altrimenti potrete sperimentare anche l’olio essenziale di geranio o di citronella. L’estratto di vaniglia è facoltativo, ma serve per aumentare l’intensità del profumo di questo rimedio e per cercare di allontanare le zanzare proprio grazie ad odori che risultano sgraditi per gli insetti. Aggiungete anche un cucchiaino di sapone liquido, meglio se ecologico, o di alcol alimentare che servirà da vettore per gli oli essenziali, che di per sé non si sciolgono nell’acqua.

Leggi anche: ZANZARE: COME ALLONTANARLE CON 3 RIMEDI NATURALI E… UN BARATTOLO

Se non trovate l’acqua distillata di amamelide potrete sostituirla con altre tipologie di acque distillate erboristiche.

Vi basterà semplicemente versare tutti gli ingredienti in un bicchiere, mescolarli con un cucchiaino e versarli in un flacone spray con l’aiuto di un imbuto. Vaporizzate l’antizanzare naturale negli ambienti e all’aperto per allontanare le zanzare. Utilizzate questo antizanzare in piccole quantità sulla pelle solo se non siete allergici agli oli essenziali o ad altri ingredienti. Meglio evitare l’uso di oli essenziali sulla pelle dei bambini e durante la gravidanza (a meno di altre indicazioni specifiche ricevute dal medico o dall’erborista).

Per capire meglio come preparare l’antizanzare naturale fai-da-te, guardate questo video.

Leggi anche: