Spirulina, perché gli Aztechi la consideravano il nettare degli dei (e ingrediente principale del loro formaggio)

La spirulina è stata riscoperta come superfood, ma gli Aztechi già conoscevano e apprezzavano le sue tante proprietà benefiche per la salute

Oggi conosciamo la spirulina come un efficace superfood, ovvero un ingrediente che inserito all’interno di alimenti o bevande, ma anche sotto forma di vero e proprio integratore, ci offre una serie di benefici per la salute. Forse non sapete però che già gli Aztechi utilizzavano questa alga verde-blu, che consideravano un vero e proprio nettare di benessere.

La spirulina è stata un alimento di base per secoli tra le popolazioni indigene latino americane. I primi scritti spagnoli documentano infatti che gli Aztechi raccoglievano le alghe verdi dai laghi e le facevano asciugare al sole per poi produrre una speciale e caratteristica torta verde piatta chiamata “tecuitlatl”.

Questi “dolci” erano un cibo comune a quei tempi e sono descritti dall’esploratore spagnolo Bernal Díaz del Castillo nel suo libro “The Discovery and Conquest of Mexico”. Durante la visita a un mercato, Díaz osserva:

La spirulina veniva però mescolata anche ad altri cibi, cotta insieme al pane o semplicemente consumata con l’acqua per dare forza a chi doveva fare lunghi viaggi in mare o ai corridori messaggeri aztechi.

Insomma, quello che oggi è un prodotto popolare nei negozi dedicati alla salute naturale, all’epoca era un alimento base nella dieta degli aztechi, che veniva mangiato anche insieme a tortillas, mais tostato o in combinazione con peperoncini e pomodori per realizzare una specie di salsa.

Florentine Codex (Book 11) shows gathering izcauitl (tiny worms) and tecuitlatl (blue-green algae) from Lake Texcoco. After the invasion the Nahua stopped eating the algae that had once been a major part of their diet. Now it’s back, as superfood Spirulina https://t.co/zoz6sZruaL pic.twitter.com/VnUjH83KPU

— Mexicolore (@Mexicolore) May 20, 2018