Arriva la SPA che permette di rilassarti facendo l’idromassaggio nel vin brulé

Amate il vin brulé? Pensate allora alla meravigliosa possibilità di immergervi completamente in questa bevanda calda, speziata e alcolica e con tanto di idromassaggio. È l’originale proposta di una Spa del Regno Unito.

Per tante persone, Natale è anche sinonimo di vin brulé e coloro che apprezzano questa bevanda, almeno in Inghilterra, potranno ora vivere un’esperienza davvero unica: immergersi dentro a una grande vasca calda piena proprio di vin brulé. Una vera goduria a cui, ovviamente, viene associato anche un bicchiere da sorseggiare mentre ci si rilassa all’interno della Spa.

È questa l’idea di SpaSeekers, centro benessere di Coventry (Inghilterra) che propone la prima giornata termale al mondo a base di vin brulé in cui si utilizzano le proprietà antiossidanti del vino rosso, delle spezie e degli agrumi per festeggiare in grande stile e all’insegna del relax.

Gli ospiti della giornata termale potranno rilassarsi in una vasca idromassaggio al vin brulé e impostata a una temperatura molto accogliente di 37° C. Un sistema originale che offre molti benefici a corpo e mente.

Oltre ad avere un profumo delizioso, la vin brulé Spa, assicurano gli ideatori:

“permette ai pori di aprirsi, rilasciando tossine e permettendo alla pelle di abbracciare i tannini del vin brulé”.

I tannini sono antibatterici, aiutano a combattere virus e funghi, migliorano anche la salute cardiaca e aumentano il flusso sanguigno. Uniti alle proprietà antiossidanti dei polifenoli dell’uva e degli agrumi, favoriscono la circolazione e contemporaneamente agiscono per favorire il relax.

Il vin brulé all’interno della vasca è accuratamente miscelato per ridurre l’acidità e trattato per creare un PH sicuro e neutro. In pratica, un tuffo in questa festosa Spa è ideale per ridurre l’infiammazione, fornisce un buon livello di antiossidanti e garantisce una meravigliosa disintossicazione, giusto in tempo per la stagione delle feste. Ma non si può bere! per questo vi è l’apposito bicchiere di vin brulé in omaggio.

Accanto alla vasca idromassaggio al vin brulè, gli ospiti troveranno la postazione per fare uno scrub per il corpo a base di zucchero di canna, cannella e arancia, nonché potranno godere di un massaggio all’incenso di 45 minuti.

Insomma, un intero trattamento a base di bevande calde e spezie. E il costo non è neppure eccessivo, si tratta di 60 sterline a persona.

Non è una proposta meravigliosa? Che qualcuno la proponga presto anche in Italia.

Fonte: Spa seekers

