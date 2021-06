Quanto tempo passare al sole per ricaricarsi di Vitamina D [VIDEO]

Quanto tempo dobbiamo passare al sole per fare scorta di vitamina D? La vitamina D è un nutriente essenziale per l’organismo: il corpo infatti ha bisogno di questa sostanza per assorbire il calcio. Questa sostanza è utile alla crescita ossea, alla guarigione delle ossa e al sistema immunitario.

Oltre che attraverso alcuni alimenti, il corpo ottiene questa vitamina dal sole. Ma quanto tempo è necessario rimanere esposti evitando rischi per la salute della pelle? Secondo la Fondazione Veronesi bastano 40 minuti al giorno in maglietta a maniche corte e pantaloncini. Tuttavia potrebbe non essere sufficiente; per questo è necessario rivolgersi al proprio medico curante e valutare tramite delle analisi la specifica situazione.