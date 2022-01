Vai molto spesso in bagno? La minzione frequente può essere un sintomo di diabete

I sintomi del diabete sono svariati e cambiano da persona a persona, ma vi è un sintomo molto comune, ossia andare in bagno frequentemente

I sintomi del diabete di tipo 2 sono sottili nella fase iniziale e, infatti, vengono spesso confusi con altre patologie. Nella maggior parte dei casi, il diabete viene rilevato solo quando la condizione diventa grave e aumenta il rischio di complicanze. Il diabete di tipo 2, se rilevato nella fase iniziale, è facile da gestire e in alcuni casi addirittura reversibile. Scopriamo quali sono i segnali a cui prestare attenzione. (Leggi anche: Diabete: tre segnali quando vai in bagno che indicano la glicemia alta)

Cosa succede in caso di diabete?

Il diabete è una condizione in cui il corpo non produce, o non è in grado, di utilizzare l’insulina per convertire il glucosio in energia. Questa condizione porta a un picco nel livello di zucchero nel sangue, che va a influenzare altre funzioni del corpo e degli organi. Il diabete di tipo 2 si manifesta attraverso una vasta gamma di sintomi, e non esistono due persone che manifestano la stessa identica sintomatologia. La condizione progredisce lentamente, e c’è abbastanza tempo per ritardarla o invertirla se i sintomi vengono riconosciuti in una fase iniziale.

La minzione frequente: uno dei segni più comuni

Se hai necessità di andare spesso in bagno o ti svegli frequentemente di notte per urinare, ti consigliamo di fare il test per il diabete di tipo 2. Infatti, questa sensazione di dover urinare frequentemente può indicare che si è affetti da diabete mellito. Perché il diabete è connesso con l’andare in bagno frequentemente? Questo accade perché quando la quantità di glucosio o zucchero nel sangue aumenta, i reni devono lavorare di più per rimuoverli.

L’intero processo porta a un’eccessiva produzione di urina, che ci porta ad andare in bagno più frequentemente. Alcune persone si svegliano di notte anche ogni 2-3 ore per andare in bagno; se questo problema non viene gestito in tempo, il diabete può persino danneggiare i reni o la vescica.

Altri segni non comuni di diabete

La minzione frequente può anche essere causata da altri motivi come l’età che avanza, l’eccessiva assunzione di alcol o caffeina. Quindi, oltre questo sintomo, il modo più sicuro per sapere se si soffre di diabete è cercare altri segnali, come:

secchezza delle fauci

perdita di peso inspiegabile

intorpidimento del piede

frequenti infezioni del tratto urinario

visione offuscata.

Altri sintomi non comuni possono essere:

gengive infiammate o infette

scolorimento della pelle

formicolio

strane sensazioni ai piedi

perdita dell’udito

letargia e cicli di sonno non sincronizzati.

Cosa fare in caso di sintomi legati al diabete? Prima di tutto, consulta il tuo medico e discuti dei sintomi che stai riscontrando. Potrebbe chiederti di sottoporti ad alcuni test per confermare se hai il diabete, e quanto sia grave la condizione. In secondo luogo, apporta modifiche alla tua dieta e al tuo stile di vita; ricorda che il diabete non è causato da un’eccessiva assunzione di zucchero come si crede. La condizione è causata principalmente da cattive abitudini in generale; quindi, apportare modifiche è essenziale per gestire il livello di zucchero nel sangue. Come? Mangia in modo sano, fai esercizio in modo costante, evita alcol, cerca di riposare e dormire in modo adeguato.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Sul diabete ti potrebbe interessare: