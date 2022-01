Sintomi del diabete: l’avere tanta sete e bere più del normale potrebbe essere un segnale rivelatore

Il diabete è una condizione che, se non trattata in modo adeguato, può avere complicazioni. Scopriamo qual è il sintomo a cui fare attenzione

Il diabete è una condizione grave, i cui sintomi possono essere facilmente confusi con altre patologie; infatti, soprattutto nella sua fase iniziale può essere molto complicato da diagnosticare. Tale condizione è causata dal corpo che lotta per produrre una quantità sufficiente di insulina, o dal corpo che non reagisce all’insulina. Quest’ultima è fondamentale per convertire lo zucchero nel sangue in energia utilizzabile.

Uno dei sintomi più comuni del diabete è la sensazione di sete e l’assunzione di più liquidi del normale, che porta come conseguenza l’andare in bagno più frequentemente.

Il passaggio di più di cinque litri di urina in un solo giorno potrebbe essere causato da una sete eccessiva, nota anche come polidipsia. Nell’adulto medio passa tra 250 e 400 ml di urina in un singolo viaggio in bagno, circa l’equivalente di due tazze piene; ma se hai sempre sete o la tua sete è più forte del solito e continua anche dopo aver bevuto, può essere un segno di diabete.

I sintomi della polidipsia sono l’avere una sete persistente e inspiegabile, indipendentemente da quanto si beve, ed espellere più di cinque litri di urina al giorno. Se hai il diabete e inizi a sentire insolitamente sete, è una buona idea controllare i livelli di zucchero nel sangue.

Altri sintomi a cui prestare attenzione sono:

sentirsi molto stanchi senza una ragione ovvia

avere tagli o ferite che richiedono più tempo per guarire

visione offuscata.

Per ridurre il rischio di sviluppare il diabete ti consigliamo di seguire una dieta sana ed equilibrata, e fare esercizio fisico in modo regolare: gli esperti consigliamo di fare almeno 150 minuti di attività a intensità moderata a settimana, per avere benefici a tutto l’organismo.

