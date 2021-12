I primi sintomi di Covid possono essere scambiati per effetti collaterali del vaccino, come riconoscerli

Secondo questo studio, i primi sintomi del Coronavirus possono essere distinti dai possibili effetti collaterali della vaccinazione Dopo la vaccinazione, è frequente e normale l’insorgenza di effetti collaterali lievi quali febbre, mal di testa, spossatezza. Ma come distinguere questi normali effetti del vaccino dai primi sintomi di un’infezione da Coronavirus? Un nuovo studio britannico ha provato a fornire qualche strumento utile per effettuare questa distinzione seguendo 362.770 cittadini britannici che si sono vaccinati fra il dicembre del 2020 e il maggio del 2021 e che successivamente al vaccino, nella prima settimana dopo la vaccinazione, hanno riportato almeno un sintomo che potesse essere associato al Covid-19. Di tutti i pazienti seguiti, quasi 15.000 hanno effettuato un test anticovid (rapido o molecolare) e 150 sono risultati positivi al virus. I ricercatori si sono avvalsi dell’aiuto dell’intelligenza artificiale e dei modelli di apprendimento automatico per distinguere fra sintomi del Covid ed effetti collaterali del vaccino, analizzando tre sintomi principali: temperatura elevata, comparsa di tosse, perdita o modifica dell’olfatto. Purtroppo, neppure i modelli artificiali sono stati in grado di discernere i sintomi dell’infezione dagli effetti collaterali della vaccinazione e in tutti i casi è stato necessario effettuare un test anticovid per verificare l’eventuale positività dei partecipanti allo studio. Negli scorsi mesi estivi, quando è stato condotto lo studio, l’incidenza di casi positivi al Coronavirus era molto limitata rispetto alle condizioni attuali – ecco perché oggi, quando solo nel Regno Unito si contano 40.000 casi al giorno, è più che mai fondamentare verificare se i sintomi post-vaccinazione siano effettivamente dovuti a COVID-19, considerando che l’immunità al virus non si manifesta immediatamente dopo la vaccinazione. Per identificare le differenze nei tipi di sintomi tra i primi segni di Covid-19 e i sintomi post-vaccinazione, abbiamo utilizzato modelli tradizionali di apprendimento automatico, che hanno considerato tutti i 28 sintomi, e un modello clinico che utilizza i tre sintomi principali utilizzati per i test di riferimento – spiega Liane Canas, fra gli autori dello studio. – Tuttavia, sia i modelli di apprendimento automatico (che utilizzano tutti i sintomi) che il modello clinico (tre sintomi) hanno trovato difficile distinguere tra i sintomi associati a un risultato positivo del test e gli effetti collaterali del vaccino. Ecco perché è così importante sottoporsi spesso a tamponi, in modo da verificare costantemente la propria negatività al virus e limitare la diffusione della malattia: solo in questo modo potremo sconfiggere il Coronavirus. Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube Fonte: Lancet Ti consigliamo anche:



