Sindrome da perdita capillare: cos’è, sintomi e segnali a cui fare attenzione

L’Aifa ha diramato una nuova nota in cui specifica che il vaccino Vaxzevria (Astrazeneca) è controindicato per le persone che hanno avuto la sindrome da perdita capillare (CLS). Ma di cosa si tratta e che sintomi comporta?

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato gli operatori sanitari sui rischi, sia pur rari (il tasso di segnalazione è di un caso su più di 5 milioni di dosi) di insorgenza di sindrome da perdita capillare (Capillary leakage Syndrome, CLS) dopo vaccinazione con Astrazeneca, di fatto sconsigliando l’utilizzo di questo vaccino a chi ha già avuto il problema in passato.

Nella nota diramata dall’Aifa si legge infatti:

Vaxzevria è attualmente controindicato nei soggetti che in precedenza hanno presentato episodi di CLS.

Cos’è la sindrome da perdita capillare

Come spiega l’Aifa:

La sindrome da perdita capillare è caratterizzata da episodi acuti di edema che colpiscono principalmente gli arti, ipotensione, emoconcentrazione e ipoalbuminemia. I pazienti con un episodio acuto di CLS in seguito alla vaccinazione necessitano di rapida diagnosi e trattamento. Di solito è necessaria una terapia intensiva di supporto.

Si tratta in pratica di un disturbo raro che deriva da una risposta infiammatoria disfunzionale. Tale sindrome fa sì che i pori di un capillare perdano quantità eccessive di plasma nel corpo, questa perdita provoca un pericoloso calo della pressione sanguigna e gonfiori in alcune zone del corpo, in particolare negli arti, dunque braccia e gambe.

Se non si interviene prontamente, e spesso è necessaria la terapia intensiva, il disturbo può portare a insufficienza multipla di organi, perdita di arti e addirittura alla morte.

Come dicevamo, si tratta però di un fenomeno raro, e non solo in seguito alla vaccinazione, come specifica l’Aifa:

La CLS si verifica raramente nella popolazione generale, con meno di 500 casi descritti in letteratura in tutto il mondo (National Organisation for Rare Disorders), tuttavia, è probabile che le stime siano inferiori alla reale frequenza dell’evento.

Alcuni studi hanno mostrato che la sindrome da perdita capillare si è verificata anche in seguito all’infezione da Covid-19 (sempre in casi molto rari).

Sintomi e segnali a cui fare attenzione

In caso di sindrome da perdita capillare, i pazienti possono vedere comparire su braccia e gambe dei gonfiori insoliti e che si presentano improvvisamente oltre che un rapido aumento di peso. Tra i possibili sintomi vi sono anche mancamenti dovuti alla pressione bassa.

Ricapitolando attenzione a:

gonfiore insolito e improvviso di gambe o braccia

rapido aumento di peso

mancamenti e svenimenti

Fonte: Aifa

Leggi anche: