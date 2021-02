“Le chiedo di salvarmi la vita”: l’appello di Simona, orfana e malata di tumore, che cerca la sua mamma naturale per ricevere una terapia

Ha un tumore e deve subire a una terapia sperimentale, ma per fare ciò ha bisogno di una mappatura genetica. Il problema? È orfana e così deve necessariamente ritrovare la sua mamma naturale.

Lei è Daniela Molinari, 47 anni infermiera psichiatrica e mamma di una ragazza di 23 anni e di una bimba di 9, che dalle pagine de La Provincia di Como ha lanciato il suo appello:

Alla nascita fu lasciata all’orfanotrofio delle suore di Rebbio, che l’hanno registrata come Daniela Simoni, cognome cambiato quando due anni dopo è stata adottata da una famiglia milanese.

Tre anni fa si è ammalata di un tumore che resiste alle cure tradizionali. Così i medici le hanno proposto di tentare una terapia sperimentale, per la quale è però necessaria la mappa genetica di uno dei genitori.

“Ecco perché ho pensato di rivolgere un appello tramite il giornale: so benissimo che le possibilità di rintracciare la mia mamma naturale sono pochissime, ma non voglio lasciare nulla di intentato. Io della mia nascita non so quasi nulla: so la data, il 26 marzo 1973, so dove sono nata. So che all’epoca c’era una certa suor Seconda, ma mi hanno detto che è morta. Sono stata battezzata in orfanotrofio e registrata come Daniela Simoni. Non so se il mio nome l’abbia scelto mia mamma o le suore, so però che quel giorno nacque anche un maschietto, anche lui abbandonato, al quale misero nome Simone Danieli, il contrario del mio“.