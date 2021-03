Mascherine non conformi, sequestrati 60 milioni di Dpi “pericolosi” e 10 volte meno efficaci

“Del tutto carenti dei requisiti necessari per essere considerati Dispositivi di protezione“, mentre in alcuni casi la capacità filtrante è risultata essere addirittura 10 volte inferiore rispetto a quanto dichiarato: così la Guardia di Finanza di Gorizia sequestra circa 60 milioni di mascherine giacenti in depositi in tutto il territorio nazionale e in attesa di essere distribuite.

L’operazione nasce da una precedente inchiesta della Procura di Gorizia sui dispositivi di protezione individuale assegnati alle Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del residuo di forniture, per circa 250 milioni di pezzi, ereditato dalla precedente gestione della struttura nazionale per l’emergenza.

Leggi anche: Mascherine contraffatte: sequestrati milioni di pezzi in tutta Italia. Attenzione: sono pericolose!

“Le analisi di laboratorio che precedettero i primi sequestri evidenziarono – si legge nella nota della GdF – che il coefficiente di penetrazione di questi dispositivi è decisamente superiore agli standard previsti. In alcuni casi, infatti, la capacità filtrante è risultata essere addirittura 10 volte inferiore rispetto a quanto dichiarato, con conseguenti rischi per il personale sanitario che le aveva utilizzate nella falsa convinzione che potessero garantire un’adeguata protezione.

Si fa concreta, inoltre, che in Invitalia non ci sia stato un adeguato controllo, tanto che la Guardia di finanza sta svolgendo sequestri dei Dpi e acquisizioni documentali nella sede romana dell’Agenzia per, dicono, “ricostruire la catena di approvvigionamento e verificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o sono tuttora in uso su tutto il territorio nazionale“.

Per ora è stato possibile sequestrare oggi oltre 60 milioni di D.P.I., ovvero mascherine facciali, ancora giacenti presso depositi ubicati su tutto il territorio nazionale e in attesa d’essere distribuiti.

Fonte: GdF

Leggi anche: