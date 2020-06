Scottature solari: ecco i rimedi naturali che funzionano davvero

Se rischiate di rovinarvi il weekend o la vacanza al mare a causa di una brutta scottatura, non scoraggiatevi. Esistono tanti rimedi naturali che vi aiuteranno ad alleviare rossori e bruciori. La prossima volta però ricordate di utilizzare una protezione solare adatta, meglio se con filtri minerali, per proteggere la vostra pelle al meglio ed essere green anche in spiaggia.

Siete tra le persone soggette alle scottature solari? Forse avete la pelle chiara o delicata oppure a volte sottovalutate l’azione che i raggi ultravioletti possono avere sulla pelle se non la proteggiamo in modo adeguato quando sappiamo che l’esposizione al sole sarà prolungata.

Scopriamo quali sono cause, sintomi e rimedi naturali per le scottature solari.

Scottature solari, cosa sono

Le scottature solari sono il risultato di un’esposizione al sole eccessiva e prolungata ai raggi del sole. Purtroppo un’esposizione eccessiva al sole può provocare scottature solari soprattutto in caso di pelle chiara e delicata oppure quando la pelle non viene protetta in modo adeguato. L’azione dei raggi ultravioletti provoca la scottatura della pelle che si manifesta soprattutto con arrossamento, bruciore e prurito.

Scottature solari, cause

La causa principale delle scottature solari e dell’eritema solare è l’esposizione al sole troppo prolungata e senza una protezione adeguata. Dobbiamo ricordare che le pelli chiare e delicate sono le più soggette alle scottature solari. Chi ha pelle chiara e capelli chiari deve esporsi al sole per l’abbronzatura con attenzione.

Le scottature solari compaiono a causa dell’azione prolungata dei raggi ultravioletti sulla nostra pelle. Se non è protetta a sufficienza la pelle si può scottare e arrossarsi con comparsa di arrossamento, prurito, bruciore, dolore e nei casi più gravi anche di gonfiore e di eritema solare con bolle acquose e conseguente desquamazione della pelle.

Tenete sempre presente che le scottature solari possono manifestarsi già dopo mezzora di esposizione al sole, soprattutto in caso di sole molto forte, pelle delicata e non protetta. Dunque raccomandiamo la massima attenzione nell’esposizione al sole.

Le cause principali delle scottature solari sono:

Esposizione prolungata al sole

Azione dei raggi ultravioletti

Pelle chiara e delicata

Pelle non protetta in modo adeguato

Leggi anche: ERITEMA SOLARE: CAUSE E RIMEDI NATURALI

Scottature solari, sintomi

I sintomi delle scottature solari sono semplici da riconoscere soprattutto perché quando compaiono si è consapevoli di aver trascorso molto tempo sotto il sole o di non aver protetto la pelle in modo adeguato dal sole. Ecco quali sono i sintomi delle scottature solari e come si manifestano.

Arrossamento della pelle

Bruciore

Prurito

Pelle molto calda al tatto

Febbre

Brividi

Nausea

Capogiri

Desquamazione della pelle

Formazione di bolle e pustole

Se compaiono questi sintomi probabilmente siete in presenza di una scottatura solare che può essere più o meno grave. Se la scottatura solare vi sembra molto estesa e compare febbre alta, soprattutto nel caso dei bambini, vi consigliamo di rivolgervi al medico, al pediatra o alla guardia medica.

Scottature solari, conseguenze e rischi

Non dobbiamo sottovalutare le conseguenze e i rischi delle scottature solari soprattutto se siamo soggetti di frequente a questo problema perché le scottature solari ripetute non fanno di certo bene alla pelle. La conseguenza più grave delle scottature solari è la formazione di tumori della pelle, con particolare riferimento al melanoma.

Leggi anche: MELANOMA: 10 REGOLE D’ORO PER UN’ABBRONZAUTRA SANA E DURATURA

Ecco quali sono rischi e conseguenze delle scottature solari, da non sottovalutare:

Invecchiamento precoce della pelle

Formazione di rughe sulla pelle

Perdita di elasticità della pelle

Tumori della pelle

Danni al Dna

Melanoma

Leggi anche: SCOTTATURE SOLARI, UN DANNO AL DNA

Scottature solari, gli alimenti per proteggere la pelle

Sappiamo bene che la protezione della pelle dagli effetti negativi dell’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti passa dall’alimentazione, dunque è molto importante scegliere bene il cibo che mangiamo per prepararci all’esposizione al sole. Ecco quali sono gli alimenti utili per preparare e proteggere la pelle.

Leggi anche: 5 ALIMENTI UTILI PER PREVENIRE LE SCOTTATURE SOLARI

Carote

Pomodori

Angurie

Tè verde

Cacao

Olio di lino

Albicocche

Pesche

More

Peperoni rossi

Peperoni gialli

Curcuma

Leggi anche: GLI ALIMENTI CHE DIFENDONO LA PELLE DAI RAGGI UV

Come preparare la pelle al sole

Se amate l’abbronzatura e se sapete che trascorrerete una vacanza al mare o in montagna dove passerete diverse ore sotto il sole, allora tenete conto in anticipo di iniziare a preparare bene la pelle per prevenire le scottature solari.

Leggi anche: 10 GESTI E CONSIGLI PER PREPARARE LA PELLE AL SOLE

Betacarotene

Idratazione

Acidi grassi

Balsamo labbra

Scrub

Pulizia profonda della pelle

Esposizione graduale al sole

Abbronzatura graduale

Cura dell’alimentazione

Solari eco-bio

Leggi anche: 10 CREME SOLARI BIO E CON UN BUON INCI

Rimedi naturali per le scottature solari

Sono davvero numerosi i rimedi naturali che possiamo mettere in pratica in caso di scottature solari per alleviare prurito bruciore e rossore, tra rimedi casalinghi e rimedi della nonna che funzionano molto bene soprattutto se siamo di fronte a una comune scottatura solare non molto grave. In attesa di una visita dal medico o dal farmacista, quando occorre, potete affidarvi a un rimedio naturale per le scottature solari per sopportare meglio i fastidi momentanei che provocano. Bagni allevianti e impacchi sono i migliori rimedi naturali per le scottature solari.

Bagni allevianti

Per dare sollievo alla pelle che pizzica a causa di un’esposizione al sole troppo prolungata, provate uno dei 3 bagni allevianti che vi proponiamo.

All’acqua tiepida della vasca potrete aggiungere:

Bagno alleviante all’aceto di mele

Aggiungere all’acqua tiepida della vasca da bagno 1 bicchiere di aceto di mele.

Leggi anche: ACETO DI MELE: I MILLE BENEFICI PER LA TUA SALUTE

Bagno alleviante al bicarbonato di sodio

Potete aggiungere all’acqua tiepida della vasca da bagno 1/2 bicchiere di bicarbonato di sodio che ha il potere di ammorbidire la pelle e di alleviare il rossore.

Leggi anche: 50 FANTASTICI USI ALTERNATIVI DEL BICARBONATO DI SODIO

Bagno alleviante alla farina di avena

Un bicchiere di farina d’avena, dalle proprietà emollienti; potete versare la farina direttamente nell’acqua o riporla in un sacchetto d’organza, da lasciare nella vasca mentre sarete immersi.

Leggi anche: BAGNO D’AVENA: RIMEDIO NATURALE PER PRURITI, ORTICARIA E PSORIASI

Impacchi rinfrescanti

Se la pelle scotta, per calmare la sensazione di bruciore non c’è niente di meglio di realizzare un impacco del tutto naturale da applicare sulle zone interessate. Ve ne proponiamo sette.

Impacco all’aloe vera

Applicate sulla pelle del gel d’aloe vera come se si trattasse di un doposole. Per un effetto ancora più rinfrescante, riponetelo in frigorifero prima dell’utilizzo.

Leggi anche: ALOE VERA: COME ESTRARRE IL GEL E 10 MODI PER USARLO

Impacco all’olio di cocco

Con l’aiuto di un batuffolo di cotone applicate sulle zone interessate dell’olio di cocco che avrete acquistato in erboristeria o in un negozio di alimentari etnici. Fate attenzione che l’olio che sceglierete sia completamente naturale e privo di profumazioni di sintesi.

Leggi anche: OLIO DI COCCO: 10 STRAORDINARI USI ALTERNATIVI

Impacco al tè verde

Applicate direttamente sulla pelle delle bustine di tè verde che avrete messo in infusione e poi lasciato raffreddare. Una volta raffreddatosi, potete aggiungere il tè ottenuto all’acqua della vasca per un bagno rinfrescante o applicarlo sulla pelle tramite delle spugnature utilizzando un panno o un piccolo asciugamano.

Impacco allo yogurt

Per il vostro impacco potete scegliere di utilizzare dello yogurt bianco naturale, ancora meglio se biologico o realizzato da voi. Lo yogurt avrà un effetto emolliente, idratante e rinfrescante sulla vostra pelle.

Leggi anche: YOGURT: 10 STRAORDINARI USI ALTERNATIVI

Impacco al cetriolo

Il cetriolo presenta proprietà lenitive straordinarie. Per ottenerne il succo, frullatene la polpa e filtratela attraverso un colino molto fitto. Raccogliete il liquido ottenuto in un bicchiere ed applicatelo sulla pelle con l’aiuto di alcuni batuffoli di cotone. Si tratta di un impacco adatto sia per il viso che per il corpo.

Leggi anche: IL CETRIOLO: I BENEFICI DI UN ORTAGGIO BUONO DA MANGIARE E DA… SPALMARE

Impacco al melone

Seguendo lo stesso procedimento indicato per l’impacco al cetriolo, potete ottenere del succo dalla polpa di melone per realizzare un impacco dalle proprietà rinfrescanti e allevianti.

Impacco alla lattuga

Fate bollire nell’acqua alcune foglie di lattuga per qualche minuto. Scolatele raccogliendo l’acqua in una ciotola e lasciate riposare il liquido così ottenuto finché non si sarà raffreddato. Utilizzatelo per realizzare delle compresse da applicare sulle scottature con l’aiuto di ovatta o teli in cotone.

Impacco al tiglio, calendula, malva o camomilla

Con piante officinali come il tiglio, la calendula, la malva o la camomilla potete preparare degli impacchi per le scottature solari, preparate infusi o decotti e poi applicate delle garze imbevute nel liquido ottenuto quando diventa tiepido o freddo. Potete usare fiori e foglie freschi o secchi (che trovate in erboristeria) scegliendo tra:

Basta fare bollire l’acqua in un pentolino, lasciare in infusione e filtrare con un colino. Far raffreddare e, usando una garza, applicarla delicatamente sulla parte interessata dopo averla immersa nell’infuso. Mettetevi a riposo e lasciate agire il più a lungo possibile.

Rimedi naturali

Oltre all’aloe vera, ecco quali sono altri rimedi naturali che possiamo applicare sulla pelle o assumere su consiglio dell’erborista per alleviare i fastidi causati dalle scottature solari. Questi rimedi sono validi anche per le bruciature e le piccole scottature casalinghe.

Leggi anche: BRUCIATURE: RIMEDI NATURALI PER PICCOLE USTIONI O SCOTTATURE CASALINGHE

Scottature solari, cosa non fare

Oltre ad applicare i rimedi naturali sulle scottature solari, fate attenzione a cosa sarebbe meglio non fare in presenza di questo problema. Ad esempio, meglio stare lontani dal sole quando la pelle è scottata.

Cosa non fare in caso di scottature solari:

Esporsi al sole

Fare lampade abbronzanti,

Grattarsi

Utilizzare tessuti sintetici

Utilizzare tessuti ruvidi

Lavarsi con acqua troppo calda

Rompere le bolle

Bere acqua ghiacciata

Conoscete altri rimedi naturali efficaci per le scottature solari?