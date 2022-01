Scoperto terribile effetto collaterale sui reni dell’aumento delle temperature

Secondo questo studio all’aumento delle temperature corrisponderebbero più casi di pazienti affetti da problemi ai reni

Tra le tante e drammatiche conseguenze che il riscaldamento globale provoca all’ecosistema e alla salute umana ce ne sarebbero altre: le malattie renali.

Precedenti studi avevano già dimostrato come il cambiamento del clima, ed in particolare il riscaldamento del globo, avesse un impatto su cuore e polmoni, provocando in alcuni casi la morte. Oltre a questi anche i reni sarebbero colpiti dalle elevate temperature.

Uno studio condotto da un team di ricercatori internazionali ha analizzato i dati di pazienti ricoverati in ospedale per problemi renali tra il 2000 ed il 2015 in 1816 città brasiliane e l’aumento delle temperature in quei cinque anni.

I risultati dell’enorme campione parlano da soli: più 2,7 milioni di quei ricoveri era avvenuto per malattie renali.

I ricercatori hanno stimato che per ogni aumento della temperatura globale di 1°C , il rischio di ospedalizzazione per problemi ai reni aumenterebbe a sua volta dello 0,9%. Come gli esperti specificano, il 0,9% può sembrare una percentuale troppo bassa per azzardare una tale ipotesi, ma non lo è affatto se la si relaziona agli oltre 212 milioni di persone che vivono in Brasile.

Le donne, gli adulti oltre gli 80 anni ed i bambini fino a quattro anni sono le categorie maggiormente esposte al rischio di sviluppare difficoltà ai reni, secondo i dati raccolti.

Fonte: The Lancet

