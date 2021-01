Da oggi 30mila saturimetri saranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie: a cosa servono e chi ne ha diritto

A partire da oggi 11 gennaio, 30mila saturimetri verranno distribuiti gratis nelle farmacie di tutto il territorio nazionale. In tempi di pandemia, infatti, è risultato quanto mai fondamentale valutare l’ossigenazione nel sangue per accorgersi tempestivamente delle prime difficoltà respiratorie che possono essere legate a una infezione da Sars-Cov-2. Si punta a distribuire gli strumenti nell’arco di 1 o 2 mesi. Soprattutto per alcune categorie di persone è diventato in effetti utilissimo l’utilizzo del saturimetro, un alleato prezioso per prevenire (anche) le complicanze gravi da Covid-19. È ai soggetti con malattie respiratorie, infatti, che i saturimetri verranno in prima istanza distribuiti. Proprio il ridotto livello di ossigeno nel sangue, causato da disturbi respiratori e che il saturimetro è in grado di rilevare, è indice del rischio di polmonite interstiziale che rappresenta una complicanza grave del Covid-19. Cos’è il saturimetro Il saturimetro (o pulsiossimetro o ossimetro) è un dispositivo che permette di valutare a casa la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico (l’SpO2) e, allo stesso tempo, di misurare la frequenza cardiaca di un individuo. Basta inserire il dito nell’aggeggio e il led illuminerà la parte centrale dell’unghia: dopo pochi attimi viene letta e indicata la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca. La saturazione di ossigeno nel sangue è un indice ematico che permette di stabilire il grado di funzionalità respiratoria di un soggetto. Quanto ai valori della saturazione, quando sono superiori al 95% sono da considerarsi normali. Se il paziente presenta valori inferiori al 95%, si è in presenza di una condizione di ipossiemia. La situazione è grave quando invece i valori sono uguali o inferiori all’85%. L’uso del saturimetro, nel caso di pazienti con Covid-19, è fondamentale per valutare la funzionalità respiratoria, il cui peggioramento può legarsi proprio a gravi complicanze dell’infezione da Sars-Cov-2. A chi andrà? Il saturimetro verrà distribuito in questa prima fase ai pazienti con asma e bpco, ma nel momento in cui scriviamo le farmacie ancora non conoscono le modalità di distribuzione. Sapremo fornire più dettagli nei prossimi giorni. Leggi anche: “Sono le polveri sottili a influire sui contagi”: nuovo studio associa ufficialmente il PM2.5 alla diffusione del Covid

