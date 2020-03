I saluti al tempo del Coronavirus: niente strette di mano. L’India rilancia il ‘namastè’

Tra le raccomandazioni più importanti per scongiurare il rischio di una diffusione ampia e rapida del Coronavirus vi è quella di evitare baci, abbracci e strette di mano. Ma allora come salutarsi? Ecco alcune proposte alternative per essere educati e amichevoli ma senza mettere a rischio la propria salute.

A livello nazionale (ma anche globale) si richiede uno sforzo collettivo per contenere l’epidemia di Coronavirus e tra i vari suggerimenti utili vi è sicuramente quello di mettere per un attimo da parte i contatti fisici più comuni tra le persone. Parliamo di quei gesti cordiali e di affetto che, prima di questa emergenza, eravamo soliti scambiarci comunemente: abbracci, baci ma anche semplici strette di mano.

E’ quindi arrivato il momento di cercare alternative: “vecchi” e nuovi sistemi per salutarsi da lontano o comunque evitando contatti con parti del corpo (tipo le mani) veicolo di germi e batteri. Le possibilità di scambiarsi comunque un cenno amichevole non mancano. Li ha suggeriti anche in un tweet la dottoressa Sylvie Briand, responsabile delle pandemie dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Nella vignetta, realizzata dal professor Dale Fisher, esperto di malattie infettive della Yong Loo Lin School of Medicine, Università di Singapore, si suggeriscono alcuni saluti più o meno tradizionali o originali.

Of late I am being told by lots of people to keep washing hands to prevent any kind of infection. I do that in any case. But also want to suggest the age old Indian way of greeting people called #Namaste. It is hygienic, friendly & centres your energies. Try it. 🙏🙏 #caronavirus pic.twitter.com/ix7e6S8Abp

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 3, 2020