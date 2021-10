Questo workout è 3 volte più efficace della semplice camminata, secondo una nuova ricerca

Secondo una nuova ricerca, un’attività fisica moderata o vigorosa è tre volte più vantaggiosa per la salute rispetto alla semplice camminata

Non si può negare che camminare sia un’ottima forma di esercizio: è facile, puoi farlo ovunque e non sono necessarie attrezzature costose o abbonamenti in palestra per iniziare; in più, per molte persone raggiungere un obiettivo quotidiano specifico, che si tratti di 7.000 o 10.000 passi, è sufficiente per sentirsi energici e in salute.

Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che esiste un allenamento che non solo è migliore delle passeggiate quotidiane, ma è tre volte più efficace della camminata. Un recente studio pubblicato sull’European Heart Journal ha esaminato le abitudini di esercizio di 2.070 adulti, la maggioranza dei quali erano donne, che hanno partecipato al Framingham Heart Study, utilizzando accelerometri, ossia dispositivi in grado di misurare la vibrazione o l’accelerazione del movimento di una struttura.

I test di esercizio cardiopolmonare, utilizzando una maschera facciale o un boccaglio per misurare l’assunzione di ossigeno e l’anidride carbonica espulsa, sono stati eseguiti dal 2016 al 2019 su cicli stazionari per valutare l’attività fisica dei partecipanti. Quest’ultimi hanno anche portato a casa gli accelerometri da indossare intorno alla vita per otto giorni dopo lo studio.

I risultati

I risultati, hanno affermato gli autori dello studio, sono stati ampiamente coerenti tra le categorie di età, sesso, obesità e rischio cardiovascolare. Un aumento di 17 minuti di attività fisica moderata-vigorosa al giorno oppure effettuare 2.312 passi al giorno o ancora riduzioni nel trascorrere il tempo stando fermi o seduti corrispondevano a valori di consumo di ossigeno superiori alla media.

Ciò che i ricercatori hanno scoperto è che l’esercizio moderato o vigoroso, ossia fare da 100 a 129 passi al minuto oppure oltre 130 passi al minuto, è l’ideale per la salute e il benessere generale ed è in realtà tre volte più vantaggioso della camminata. Inoltre, è stato scoperto che un’attività intensa può effettivamente combattere alcuni dei problemi di salute associati a uno stile di vita sedentario.

Quindi, se stai cercando di migliorare la tua salute generale e il tuo livello di forma fisica, non devi scambiare le tue passeggiate quotidiane con una routine di esercizi hardcore, poiché potresti semplicemente aumentare un po’ più il ritmo della tua camminata.

Fonte: European Heart Journal

