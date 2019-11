Una rivista ti paga 3mila dollari al mese per fumare marijuana (ma puoi candidarti solo se abiti negli USA o in Canada)

Amate fumare marijuana e ci state leggendo da Stati Uniti o Canada? L’offerta di una rivista potrebbe farvi davvero molto felici.

Avreste mai pensato di fumare erba e, solo per questo piacevole vizio, guadagnare anche parecchi soldi. Ebbene un sito web ha pubblicato un annuncio di lavoro decisamente originale: fumare marijuana in cambio di uno stipendio che può arrivare a 3.000 dollari al mese.

Si tratta di American Marijuana, una rivista online tutta dedicata al mondo della marijuana medica che ora sta cercando un tester.

La persona scelta riceverà ogni mese una scatola contenente diversi prodotti e di varie marche a base di marijuana, non solo erba da fumare, in realtà, ma anche olio di CBD, liquido per sigarette elettroniche, cibi e altro.

Chi verrà selezionato dovrà in pratica riesaminare una vasta gamma di prodotti a base di cannabis e fornire le sue opinioni imparziali per ogni singolo prodotto. Dovrà anche pubblicare le sue recensioni su un blog e corredarle con foto e video.

Come si legge nell’annuncio:

“Non aspettarti che ti assumiamo solo perché puoi fumare, perché stiamo cercando un ragazzo che abbia anche una vasta conoscenza della marijuana per educare i nostri lettori”.

New Post!!! Follow the link provided Cannabis Product Reviewer Wanted: Smoke Weed and Get Paid Up to $3,000 a Month https://t.co/66MJriOwJu — AmericanMarijuana (@American_MJ) November 4, 2019

E’ possibile candidarsi se si è maggiorenni, fisicamente in forma e in buona salute e, requisito essenziale, bisogna abitare in una zona di Stati Uniti o Canada, dove la cannabis medica è legale.

Per saperne di più o per candidarvi, potete cliccare qui.

