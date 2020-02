Ministero della Salute richiama 8 lotti di Coca Cola per la presenza di frammenti di vetro nelle bottiglie

Richiamati 8 lotti di Coca Cola, di cui 7 Original Taste e 1 Zero Zuccheri, per la presenza di possibile presenza di filamenti di vetro nella bevanda, lo ha comunicato il Ministero della Salute, che raccomanda di fare attenzione e di non berla.

I lotti interessati, che vi elenchiamo di seguito, sono prodotti nello stabilimento Coca Cola HBC Italia di Nogara, Verona, e sono in vendita nella confezione da 6 bottiglie da 20 cl:

Oltre a quelli elencati è stato ritirato un lotto di Coca-Cola Zero Zuccheri, L 200219 con scadenza 10.07.2020.

Per provvedere alla sostituzione delle bevande, qualora si scoprisse di averle acquistate verificando il numero di lotto e la scadenza, il Ministero della Salute ha comunicato di chiamare il numero verde 800.534.934.

FONTI: Ministero della Salute

