Paziente cieco riacquista la vista parziale in un trattamento rivoluzionario che offre speranza a milioni di persone

Si tratta del primo importantissimo risultato ottenuto grazie all’optogenetica, la tecnica che usa impulsi di luce per controllare l’attività delle cellule Recuperare almeno parzialmente la vista dopo che una malattia neurodegenerativa ereditaria ti ha reso cieco: grazie alla terapia optogenetica, che mira a rendere sensibili alla luce le cellule retiniche geneticamente modificate, un paziente affetto da retinite pigmentosa (RP) da 40 anni, una malattia degenerativa dell’occhio che colpisce 2 milioni di persone in tutto il mondo, è tornato a vedere almeno in parte. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine e condotto da José-Alain Sahel della Sorbona di Parigi. Gli studiosi hanno messo a punto una terapia innovativa basata appunto sull’optogenetica, ossia su quella tecnica grazie alla quale è possibile controllare specifiche cellule geneticamente modificate per rispondere agli impulsi di luce. La chiave sta nei fotorecettori a forma di bastoncello che governano principalmente la visione periferica e nei recettori a forma di cono che ci danno la visione centrale del mondo. Nelle persone con RP, le mutazioni in più di 70 geni causano un lento deterioramento dei bastoncelli, che porta alla visione a tunnel e successivamente dei coni, che porta alla cecità. La luce fluisce ancora nell’occhio attraverso la lente inalterata e quella luce potrebbe ancora arrivare al cervello attraverso il nervo ottico. Ma la retina, che si trova tra i due, non funziona più. Il risultato riguarda lo studio di fase 1/2a, nella quale in uno dei due occhi del paziente è stato iniettato un virus reso inoffensivo e utilizzato come “navetta” per trasportare il gene della proteina ChrimsonR, che rende le cellule sensibili agli impulsi luminosi. Il ChrimsonR stimola l’attività elettrica – spiega Sahel. Trasforma le cellule e le rende in grado di assorbire la luce, anche se ci vuole un po’, circa quattro mesi, perché le cellule assorbano il virus e la proteina con esso. Modificate le cellule, all’uomo sono stati fatti indossare occhialini hi-tech con una fotocamera capace di catturare le immagini dalla realtà, trasformarle in impulsi luminosi e di proiettare questi ultimi sulla retina in tempo reale. In questo modo le cellule modificate e rese più sensibili alla luce sono state attivate. Secondo quanto scrivono i ricercatori, la tecnica è stata ben tollerata dal paziente che, indossando gli occhialini, è riuscito a riconoscere, contare, localizzare e toccare più oggetti con l’occhio trattato. Al momento la terapia sembra quindi permettere il ripristino delle funzioni visive nelle persone diventate cieche a causa di malattie genetiche, ma lo studio ha bisogno di ulteriori verifiche. Fonte: Nature Medicine Leggi anche: Trovata terapia in grado di ringiovanire la retina e invertire la perdita della vista dovuta all’età. Lo studio

