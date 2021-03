Repellenti per zanzare: come scegliere i prodotti naturali che funzionano davvero, secondo l’ECHA

Stanno tornando le zanzare e come ogni anno, tenteremo di difenderci con diversi prodotti: lozioni, spray, oli essenziali, braccialetti, ecc. Sebbene presentati in forme molto diverse, tutti i prodotti antizanzara contengono biocidi, ovvero sostanze chimiche soggette, come tali, a precise normative. Ma come scegliere un prodotto che sia allo stesso tempo sicuro ed efficace?

I biocidi sono sostanze chimiche che fungono da insetticidi, nel nostro caso il loro obiettivo è tenere lontane le zanzare. La loro efficacia deriva da alcuni principi attivi in essi contenuti e naturalmente, tutti i prodotti a base di biocidi (inclusi i repellenti per zanzare), devono essere conformi a delle normative.

Innanzitutto c’è il Regolamento UE n ° 528/2012. Questo prevede che, per poter essere commercializzati e utilizzati, i biocidi debbano essere prima autorizzati. L’autorizzazione viene concessa se le sostanze chimiche soddisfano 2 condizioni:

contenere sostanze attive approvate per l’uso dichiarato: la valutazione è fatta a livello europeo e considera i rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente ma ovviamente esamina anche la specifica azione contro gli organismi nocivi interessati

la valutazione è fatta a livello europeo e considera i rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente ma ovviamente esamina anche la specifica azione contro gli organismi nocivi interessati non presenta alcun rischio per la salute umana, animale o ambientale ed è efficace: viene effettuata una valutazione a livello nazionale per stimare i rischi che il prodotto può presentare in termini di salute umana, animale e ambientale ma anche per esaminarne l’efficacia.

Come fa notare la Direzione generale della Concorrenza, dei consumatori e del controllo delle frodi (DGCCRF) francese, ad oggi non sono ancora state valutate tutte le sostanze attive: è proprio il caso della maggior parte di quelle presenti nei repellenti per zanzare.

Spesso i prodotti anzi-zanzara sono a base di oli essenziali: ma quali sostanze sono state autorizzate a questo scopo?

Le sostanze autorizzate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Un repellente per zanzare deve contenere sostanze attive elencate sul sito dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) .

Alcuni prodotti, come i braccialetti repellenti per zanzare, contengono oli essenziali (lavanda o citronella, per esempio) e come altre sostanze attive, anche queste devono essere state valutate e autorizzate affinché i prodotti possano rivendicare davvero proprietà repellenti.

Ecco alcuni esempi di sostanze inserite nel sito ECHA e altre che invece non compaiono nell’elenco.

Potete cercare e controllare anche altri principi attivi direttamente sul sito dell’ECHA.

Attenzione alle etichette

La DGCCRF suggerisce di prestare la massima attenzione alle indicazioni riportate in etichetta. Questa deve infatti informarvi su:

l’identità di qualsiasi principio attivo biocida contenuto nel prodotto e la sua concentrazione in unità metriche;

istruzioni per l’uso;

il numero di lotto o la designazione del preparato e la data di scadenza in normali condizioni di conservazione;

il tempo necessario per la comparsa dell’effetto biocida e la sua durata d’azione.

Attenzione anche ad individuare in un prodotto antizanzare, a seconda della sua composizione, eventuali indicazioni di avvertenza, nonché pittogrammi di pericolo. Al momento dell’acquisto, è importante tenere conto di queste dichiarazioni e verificare la natura dei principi attivi che compaiono sull’etichetta. La DGCCRF consiglia infine di individuare in etichetta e sulle pubblicità dei prodotti repellenti per zanzare, affermazioni come “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “non nuoce alla salute”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente”, “amico degli animali” o qualsiasi altra indicazione simile.

