Repellenti per zanzare: probabilmente li hai sempre usati nel modo sbagliato

Le zanzare in questo periodo rischiano di rovinarci la vita, soprattutto se siamo tra coloro che vengono punti con maggior frequenza. Esistono in commercio diversi repellenti ma questi prodotti vanno utilizzati con estrema attenzione a causa delle sostanze chimiche che, nella maggior parte dei casi, contengono. L’Epa fornisce alcune indicazioni per utilizzare i repellenti in modo sicuro ed efficace.

In estate ci capita spesso di far uso di repellenti per zanzare o altri insetti ma il rischio è di utilizzarli nel modo sbagliato. A questo proposito, l’Environmental Protection Agency (EPA) ha stilato una serie di consigli per un uso corretto dei repellenti per insetti che vanno dall’attenta lettura delle etichette di ogni prodotto, agli avvertimenti sulla sicurezza, arrivando alle precauzioni per i bambini e ai sistemi per massimizzare l’efficacia dei prodotti.

Si tratta di indicazioni importanti in quanto spesso utilizziamo i repellenti anti zanzare con troppa leggerezza, anche sui bambini, dimenticandoci che al loro interno (a meno che non scegliamo prodotti 100% naturali che comunque hanno delle controindicazioni) vi sono sostanze chimiche.

Vediamo allora i consigli dell’EPA.

Applicazione del prodotto

Bisogna leggere e seguire fedelmente le indicazioni riportate sull’etichetta del prodotto che abbiamo acquistato. Inoltre è bene:

Applicare repellenti solo sulla pelle e/o sugli indumenti esposti. Non usare sotto i vestiti.

Non applicare vicino agli occhi e alla bocca e applicare con parsimonia intorno alle orecchie.

Se si tratta di prodotti in spray, non spruzzare direttamente sul viso ma prima sulle mani e poi applicare sul viso.

Non usare mai repellenti su tagli, ferite o pelle irritata.

Non spruzzare in spazi chiusi.

Evitare di respirare prodotti spray.

Non usare vicino al cibo.

Suggerimenti per la sicurezza

L’EPA consiglia di:

Controllare l’etichetta per vedere se ci sono avvertenze sull’infiammabilità del prodotto. In tal caso, non utilizzarlo intorno a fiamme libere o sigarette accese.

Dopo essere tornati a casa, lavare la pelle e gli indumenti trattati con acqua e sapone.

Non utilizzare alcun prodotto su animali domestici o altri animali a meno che l’etichetta non indichi chiaramente che è idoneo per gli animali.

Repellenti e Bambini

Il primo consiglio e il più importante è quello di conservare i repellenti per insetti fuori dalla portata dei bambini, in un armadietto chiuso a chiave o in un altro posto sicuro e non accessibile ai più piccoli.

Dato che i bambini si mettono spesso le mani negli occhi e in bocca, l’EPA raccomanda che tutti i prodotti repellenti riportino sulle etichette le seguenti indicazioni precauzionali relative ai più piccoli:

Non consentire ai bambini di maneggiare questo prodotto e non applicare sulle mani dei bambini. Va utilizzato prima sulle mani dell’adulto e poi sul bambino.

Dopo essere tornati a casa, lavare la pelle e i vestiti trattati del bambino con acqua e sapone o fare il bagno.

Secondo le etichette, alcuni prodotti a base di olio di eucalipto limone non dovrebbero essere usati sui bambini di età inferiore ai tre anni. Non ci sono restrizioni per l’uso nei bambini di età inferiore ai tre anni per alcuni prodotti repellenti contenenti olio di eucalipto limone come unico principio attivo a concentrazioni pari o inferiori al 30%. Anche in questo caso è bene leggere con attenzione le etichette.

E in quanto al DEET? L’EPA specifica che questo è approvato per l’uso sui bambini senza limiti di età. Inoltre, non vi è alcuna restrizione sulla percentuale di DEET presente nei prodotti, poiché i dati non mostrano alcuna differenza negli effetti tra giovani e adulti nei test effettuati per la registrazione del prodotto (i test però sono stati condotti su animali).

In alternativa al DEET esistono comunque sostanze naturali ma efficaci, come specificato anche all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che ha autorizzato alcune sostanze attive elencate sul suo sito web. (Leggi anche: Repellenti per zanzare: come scegliere i prodotti naturali che funzionano davvero, secondo l’ECHA)

Massimizzare l’efficacia dei repellenti

Non bisogna abusare di questi prodotti ma, se vogliamo che funzionino, è bene applicare la quantità di repellente indicata in etichetta. Se non si seguono le indicazioni, infatti, il prodotto potrebbe non risultare abbastanza efficace.

Inoltre, l’efficacia del prodotto può variare a causa di condizioni quali:

Attività fisica/sudorazione

Esposizione all’acqua

Temperatura dell’aria

Dalla diversità di ogni persona che può essere più o meno attraente per le zanzare

Leggi tutti i nostri articoli sulle zanzare.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Environmental Protection Agency

Leggi anche: