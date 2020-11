Come scoprire se la tua Regione è a rischio lockdown totale (a oggi e anche nelle prossime settimane)

Conte ha escluso un nuovo lockdown totale ma per rispondere in maniera più mirata alla seconda ondata di contagi da Covid-19 ha annunciato chiusure delle Regioni che presentano l‘indice RT superiore a 1,5. A dirci se la nostra Regione è interessata o meno è il monitoraggio settimanale condotto e reso noto dall’Istituto Superiore di Sanità.

Come il premier ha spiegato oggi alla Camera, attualmente 11 Regioni sono da considerare a rischio elevato, mentre 8 sono a rischio Moderato “con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese”. Conte si riferiva però ai dati dal 19 al 25 ottobre, quindi senza tener conto delle restrizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre.

Con l’aggravarsi o meno della situazione, tali Regioni verranno inserite in uno dei tre scenari, i cui dettagli saranno resi noti a breve. E per quelle a rischio elevato scatterà automaticamente il lockdown localizzato.

Precisa però il Ministero che Abruzzo, Basilicata, Liguria, Valle d’Aosta e Veneto sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale perché non sono valutabili in modo attendibile visto che

Ecco la lista delle Regioni a rischio moderato. Esse hanno comunque una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel corso delle prossime settimane:

“Si conferma che l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento e ancora complessivamente compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. Si segnala che in alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Si conferma pertanto una situazione complessivamente critica sul territorio nazionale con impatto importante a breve termine in numerose Regioni/PA italiane” spiega il Ministero della salute nel commentare il report relativo alla settimana tra il 19 e il 25 ottobre.