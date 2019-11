Allarme Ranitidina: l’Aifa ritira altri 12 lotti potenzialmente cancerogeni

L’Aifa ha disposto un nuovo ritiro di farmaci per impurezza. Ad essere interessati sono alcuni lotti di Ranitidina Zentiva.

Continua l’allarme Ranitidina e si allunga la lista dei medicinali per il trattamento del bruciore e dell’iperacidità dello stomaco ritirati dal mercato dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Stavolta a finire sotto il mirino sono alcuni lotti di Ranitidina Zentiva in compresse da 150 e 300 mg.

I lotti interessati sono i seguenti:

RANITIDINA ZEN*20CPR RIV 150MG – AIC 035335025 – lotti nn. 852137 scad. 30-11-2021, 950759 scad. 30-4-2022, 850490 scad. 28-2-2021, 751461 scad. 31-8-2020, 750491 scad. 31-3-2020 e 651875 scad. 30-11-2019;

Il provvedimento è stato preso in quanto questi farmaci potrebbero mostrare presenza di N-nitrosodimethylamine (NDMA), ossia nitrosammina, sostanza potenzialmente cancerogena.

Gli stessi medicinali nelle scorse settimane erano già stati sottoposti a divieto di utilizzo dall’Aifa. Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione di ritiro volontario da parte della ditta produttrice stessa, l’azienda farmaceutica ZENTIVA.

Controllate dunque di non avere in casa i lotti sopraindicati e, nel caso l’abbiate acquistati, riportateli subito in farmacia per avere un cambio o rimborso. L’Aifa ci tiene a ricordare che i pazienti possono chiedere soluzioni terapeutiche alternative al proprio medico o farmacista di fiducia.

QUI trovate l’elenco aggiornato al 15 novembre di tutti i farmaci a base di ranitidina ritirati dal mercato o il cui uso è sconsigliato dall’Aifa.

