Ragno violino: come è fatto e come riconoscere il suo morso

Il caso di una donna morta a Gabicce mare riaccende i riflettori sulla pericolosità del ragno violino. Cosa fare in caso di morso

Non ce l’ha fatta la donna di 46 anni di Gabicce mare che a settembre e novembre scorsi era stata morsa da un ragno violino. Due punture che le avrebbero causato un eccessivo dolore, tale da assumere probabilmente troppi antidolorifici. Ma è davvero questa la strada giusta? Come riconoscere un ragno violino e cosa fare effettivamente in caso di morso?

Il ragno violino ha dimensioni che arrivano a 7-9 millimetri, è diffuso in tutta Italia, al nord soprattutto dentro casa nelle stagioni più fredde e all’aperto durante i mesi caldi.

Il suo morso non procura dolore immediatamente, per questo è difficile accorgersi della puntura, rischiando di intervenire troppo tardi, quando cominciano a comparire i primi sintomi come:

arrossamento

bruciore

prurito

formicolio

Ecco come riconoscerlo e cosa fare.

Come riconoscere il ragno violino

Di origine mediterranea, è noto anche come ragno eremita ed è presente un po’ in tutta Italia. Ha sei occhi raggruppati in tre coppie, rispetto ai classici otto occhi della maggior parte dei suoi simili. La femmina ha il corpo lungo 8–13 mm, il maschio invece è leggermente più piccolo ma è caratterizzato da zampe più lunghe.

Si chiama così per via della macchia scura a forma di violino spesso presente sull’addome. Non si tratta di un animale aggressivo e tende ad allontanarsi se disturbato ma può rifugiarsi fra lenzuola o vestiti. Per questo inavvertitamente può mordere, sentendosi minacciato.

Come riconoscere il morso

Inizialmente non ci sono sintomi ma in 48-72 ore, se non ci si accorge del morso, la zona colpita può andare in necrosi e formare un’ulcera di alcuni centimetri. Si tratta del cosiddetto loxoscelismo, che colpisce soprattutto le persone allergiche. Dopo un adeguato trattamento medico (rivolgetevi subito a un dottore), guarisce dopo parecchie settimane, lasciando una cicatrice. Un ulteriore pericolo è legato anche al luogo del morso che va in necrosi.

Oltre all’iniezione del veleno, il ragno violino può veicolare anche dei batteri anaerobi la cui azione provoca la liquefazione dei tessuti.

Cosa fare in caso di morso

Innanzitutto laviamo con acqua e sapone. Se ci accorgiamo della presenza del ragno cerchiamo di catturarlo e di fare una foto. Il secondo passo da fare è avvertire il proprio medico di fiducia e, soprattutto se si avvertono sintomi, chiamare il Centro Antiveleni (0266101029). Facciamo particolarmente attenzione se compare una lesione con una zona centrale inizialmente più arrossata che diventa via via più scura.

