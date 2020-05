Come pulire e utilizzare in sicurezza i condizionatori ai tempi del coronavirus

Utilizzare il condizionatore ai tempi del coronavirus richiede qualche accortezza in più. Difatti il getto d’aria, a quanto pare, aumenta il raggio d’azione delle particelle, incluse quelle del Covid-19. Questo significa che se normalmente esse non percorrono distanze maggiori al metro, corrispondente alla distanza di sicurezza, con un condizionatore nei paraggi possono trasmettersi oltre.

Lo ha dimostrato anche un recente studio cinese condotto su 3 famiglie contagiate in un ristorante, secondo il quale l’aria condizionata può aiutare la trasmissione di goccioline infette.

Ecco perché SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, consiglia di utilizzare condizionatori con flusso in entrata e in uscita, e ha stilato un vademecum con alcuni consigli per la sicurezza, sia che il condizionatore venga utilizzato in casa propria che in ufficio, negozio, ambulatorio o altri ambienti, privati e pubblici, di dimensioni medie o ridotte.

Innanzitutto Sima suggerisce di lavare con acqua e sapone liquidi i filtri degli split, di pulire con un igienizzante le loro parti esposte e di lasciar asciugare il tutto prima di accendere l’impianto.

Anche i motori esterni vanno sanificati periodicamente così come gli impianti canalizzati prima dell’attivazione, ma meglio che a farlo siano tecnici specializzati.

Molto importante poi il ricambio d’aria e, quindi, l’apertura delle finestre per diversi minuti al giorno, e più volte, in modo da ridurre l’inquinamento indoor.

Per filtrare l’aria esterna in entrata bisogna utilizzare sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata e per purificare e monitorare l’aria indoor bisogna dotarsi di sistemi di purificazione e monitoraggio appositi.

Meglio inoltre evitare il flusso d’aria dall’alto verso il basso e puntato direttamente sulle persone, direzionandolo verso l’alto. Per quanto riguarda i tassi di umidità interni, nella stagione estiva l’ideale è tra il 50% e il 70%, nella stagione invernale tra il 40% e il 60%.

Anche l’Iss, Istituto Superiore di Sanità, si è espresso in merito agli impianti di ventilazione, affermando che è importante pulire regolarmente prese e griglie di ventilazione dell’aria nei condizionatori domestici, utilizzando un panno inumidito con acqua e sapone o con alcol.

Mentre per quanto riguarda gli uffici pubblici, l’Iss consiglia di mantenere accesi, e in buono stato di funzionamento, gli impianti di ventilazione meccanica controllata, eliminando il ricircolo dell’aria e monitorando i parametri microclimatici. Consiglia poi di pulire bene i filtri e di utilizzare pacchi filtranti efficienti.

A proposito di pulizia e cambio periodico dei filtri, qui vi spieghiamo passo passo come eseguirli correttamente.

FONTI: Sima/Istituto Superiore di Sanità/Quotidianosanità

Ti potrebbe interessare anche: