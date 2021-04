Pulizia della lingua: 10 motivi per praticarla con costanza

Non tutti conoscono l’importanza quotidiana della pulizia della lingua. Sulla lingua può formarsi una patina di tossine e residui che andrebbe eliminata per fare in modo che le sostanze che il corpo sta cercando di espellere non rientrino in circolo nell’organismo.

Ecco perché ogni mattina sarebbe bene eseguire la pulizia della lingua con un piccolo strumento in acciaio inossidabile (o in rame) chiamato nettalingua. Il nettalingua è molto efficace per l’eliminazione delle tossine. Non si tratta semplicemente di una pulizia benefica per la lingua e il cavo orale. Tutto l’organismo ne trarrà beneficio. Ecco perché praticare con costanza la pulizia della lingua.

Contrastare l’alito cattivo

Forse non ci avevate mai pensato, ma il vostro problema di alito cattivo potrebbe essere legato ad una non corretta pulizia della lingua. La buona notizia è che l’eventuale patina presente sulla lingua può essere eliminata facilmente grazie al nettalingua, che dovreste utilizzare ogni mattina per qualche secondo per rimuovere batteri e cellule morte.

Leggi anche: Alitosi: 10 rimedi naturali per l’alito cattivo

Disintossicare l’organismo

Sapevate che la pulizia della lingua fa parte delle tecniche suggerite dallo Yoga e dall’Ayurveda per depurare l’organismo dalle tossine? Il suggerimento è di dare inizio alla buona abitudine di utilizzare il nettalingua ogni mattina. Eliminare la patina presente sulla lingua prima di lavarvi i denti, di fare colazione e di iniziare la giornata consente che le tossine che il vostro corpo sta cercando di eliminare non rientrino in circolo.

Leggi anche: 10 cose da fare la mattina per restare in forma e in salute

Eliminare la patina sulla lingua

Avrete notato che di tanto in tanto sulla vostra lingua si forma una patina biancastra. In alcuni giorni la lingua appare pulita, mentre in altri ecco comparire la patina. La formazione di questa patina può avere cause diverse ma di solito si tratta di un fenomeno del tutto normale. Tossine, batteri, funghi e residui di cibo si accumulano sulla lingua e noi possiamo aiutare il nostro organismo ad eliminarli proprio grazie ad una pulizia costante della lingua. Possiamo usare il nettalingua anche una volta al giorno.

Sentire meglio il gusto dei cibi

Rimuovere la patina presente sulla lingua farà in modo che le papille gustative entrino meglio in contatto con i cibi. In questo modo sentiremo in modo più netto il loro sapore. L’Ayurveda insegna che meglio assaporiamo e gustiamo i nostri cibi, meglio li digeriamo e li assimiliamo. E ciò porta ad una maggiore salute sia dell’apparato digerente che dell’organismo in generale.

Proteggere denti e gengive

Con la rimozione dei batteri e delle tossine che si accumulano sulla superficie della lingua, otteniamo anche una migliore salute dentale. In particolare aiutiamo i denti e le gengive e mantenersi sani. I batteri che si accumulano sulla lingua infatti possono essere responsabili di accumulo di placca, carie e problemi gengivali.

Massaggiare gli organi interni

Sapevate che la lingua può essere considerata una mappa della salute degli organi interni? Ecco perché spesso i medici chiedono ai pazienti di mostrare la lingua per effettuare una diagnosi. Osservando la lingua, grazie alla sua pulizia costante, si può imparare molto riguardo a ciò che sta succedendo nel nostro organismo. Con il nettalingua, volendo, si possono stimolare e massaggiare i punti corrispondenti agli organi interni, come in agopuntura. Lo sapevate? Attenzione: il nettalingua va utilizzato sempre con la massima delicatezza.

fonte foto: savorylotus.com

Supportare il sistema immunitario

Forse non ne eravate al corrente, ma la lingua fa parte delle prime difese immunitarie del nostro organismo, insieme alle secrezioni presenti nella nostra bocca, che già contengono sostanze che ci proteggono dagli attacchi di germi e batteri. La pulizia della lingua non solo fa in modo che le tossine non vengano riassorbite dall’organismo ma permette anche di migliorare le funzioni immunitarie a partire dalla bocca.

Facilitare la digestione

Naturalmente la nostra lingua ha un ruolo importante nelle funzioni del nostro apparato digerente. In Ayurveda una digestione corretta è considerata la base per la salute. La digestione inizia proprio dalla bocca, grazie agli enzimi salivari che iniziano la trasformazione di ciò che mangiamo in modo che le sostanze nutritive utili possano poi essere assorbite dall’organismo. La pulizia della lingua attiva la produzione della saliva e stimola “agni”, il nostro fuoco digestivo, per aiutare la digestione lungo tutta la giornata.

Prevenire la sinusite

Secondo l’Ayurveda, problemi come la sinusite possono essere legati ad una cattiva igiene della lingua. Se il naso è bloccato da un accumulo di muco, l’aria fatica ad attraversare i canali nasali e così i batteri tendono ad accumularsi sia tra le narici che nel cavo orale. Per prevenire la sinusite l’Ayurveda suggerisce di praticare la pulizia della lingua con il nettalingua e la pulizia delle cavità nasali con acqua e sale grazie alla lota.

Purificare corpo e mente

Nello Yoga la pulizia della lingua fa parte delle tecniche di purificazione chiamate kriya, tra cui troviamo anche la pulizia dell’intestino e la pulizia dei canali nasali con la lota, di cui vi avevamo già parlato. Queste tecniche di purificazione sono benefiche sia per il corpo che per la mente dato che li rafforzano preparando così l’aspirante spirituale a raggiungere la propria meta.

Leggi anche: