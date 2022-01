Protesi mammarie PIP, decisione storica: l’ente certificatore tedesco dovrà risarcire altre 1.600 donne

Una nuova decisione che si aggiunge alla cascata di sentenze già in corso. Previsti fino a 6mila euro a ciascuna delle vittime

Già condannato a risarcire migliaia di vittime, il TÜV Rheinland, l’ente certificatore tedesco di protesi mammarie difettose PIP (Poly Implants Prosthesis) è stato nuovamente condannato in Francia a risarcire 1.600 nuove querelanti di 23 nazionalità, per un totale di almeno 8 milioni di euro. Si stima che 400.000 donne nel mondo abbiano impianti PIP.

Ad annunciarlo è l’Associazione delle vittime PIPA.

A più di dieci anni dalla scoperta della frode del produttore di protesi mammarie Var fondato da Jean-Claude Mas, la cui morte nel 2019 pose fine al procedimento, prosegue il procedimento giudiziario nei confronti del certificatore tedesco, che non aveva mai riscontrato mancanze. Uno scandalo scoppiato a seguito di un’ispezione dell’Agenzia francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari nel marzo 2010, che aveva rilevato un tasso anomalo di rottura degli impianti che erano stati riempiti, per motivi economici, con un gel artigianale non conforme al posto del gel di silicone richiesto.

Il tribunale ha ora dichiarato responsabili sia la società tedesca che la sua controllata francese, perché avrebbero “mancato agli obblighi di controllo, prudenza, vigilanza nell’esercizio della [loro] missione”, ordinandole di risarcire centinaia di vittime.

TÜV è pienamente responsabile senza limitazioni o restrizioni e deve risarcire rapidamente tutte le vittime senza eccezioni, dice Olivier Aumaître, avvocato di PIPA. Con un comunicato, il certificatore, che dovrebbe ricorrere in appello, ha invece impugnato fermamente tale sentenza in quanto conservava la responsabilità dell’organismo notificato.

Una responsabilità che è stata comunque limitata al periodo che va dal 1 settembre 2006 al 6 aprile 2010, tanto che delle circa 2.500 donne che hanno aderito al procedimento, diverse centinaia sono state quindi dichiarate inammissibili.

𝗧𝗨𝗩 𝟰: 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝟭𝟲𝟬𝟬 𝗻𝗲𝘄 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝘀!Toulon Commercial Court condemned TUV Rheinland for the 4th time "for its… Posted by PIPA on Thursday, January 13, 2022

Nella sentenza, la Corte d’appello ha ordinato al TÜV di pagare 3mila euro o 6mila euro in disposizioni a ciascuna delle vittime per il danno morale e per il danno dell’ansia. L’importo finale che verrà concesso sarà determinato individualmente dopo una perizia.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: PIPA / Le Monde

Leggi anche: