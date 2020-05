Come proteggersi dalle zanzare in giardino

La bella stagione è ormai alle porte e, con l’arrivo del sole e del caldo, arriveranno puntuali le zanzare.

Questi fastidiosi insetti, attraverso dolorose punture, possono rovinare pranzi, cene e giornate all’aperto, rendendo praticamente impossibile godere del proprio giardino. Esistono però metodi naturali, efficaci e sicuri per proteggersi dalle zanzare in giardino grazie ai quali possiamo vivere con serenità le aree esterne della casa e trascorrere ore piacevoli all’aperto senza fastidi e rischi. Proteggersi dalle zanzare in giardino Tutte le specie di zanzare presenti in Italia, oltre ad essere molto fastidiose, possono attaccare l’uomo e gli animali, anche quelli domestici, causando la comparsa di ponfi localizzati che provocano fastidio, dolore e prurito. Le zanzare, attraverso le loro punture, possono inoltre veicolare malattie tra cui la Febbre del Nilo Occidentale, la Febbre Gialla, il virus Zika e la filariosi, pericolosa patologia che colpisce cani e gatti. Per tenere lontane le zanzare dall’interno delle abitazioni può essere sufficiente installare delle zanzariere a finestre e portefinestre e diffondere nell’ambiente oli essenziali repellenti come quello di citronella. Come fare però a proteggersi dalle zanzare in giardino e nelle aree esterne della casa? Collocare piante poco gradite alle zanzare può non essere sufficiente, poiché questi insetti riescono a riprodursi grazie a pochi millimetri d’acqua stagnante e generare miliardi di uova durante tutta la stagione estiva. Ogni anno siamo dunque letteralmente invasi da zanzare comuni e da zanzare tigre e, per poter godere degli spazi all’aperto, siamo costretti a ricorrere a zampironi o lozioni anti-puntura da applicare sulla pelle. Questi prodotti, oltre a rappresentare una spesa continua, possono avere un impatto negativo sull’ambiente e sulla nostra salute e spesso non bastano a eliminare il problema. Nei giardini è spesso necessario adottare misure più efficaci per poter tenere lontane le zanzare e riuscire a godersi un pranzo sotto al gazebo, un pomeriggio dedicato al giardinaggio o una serata all’aperto. Fortunatamente esistono rimedi naturali efficaci per allontanare le zanzare anche in grandi spazi esterni. Uno di questo è il piretro, un insetticida naturale e sicuro, estratto dai fiori del Tanacetum cinerariifolium. Il piretro, se usato in modo corretto, non presenta problemi di tossicità e elimina le zanzare comuni e le zanzare tigri in modo efficace e sicuro. Si tratta infatti di un insetticida ammesso nelle coltivazioni biologiche e che può essere impiegato nei giardini, negli orti e nei frutteti. iZanz: il metodo per proteggersi dalle zanzare in giardino iZanz è un prodotto italiano basato su un sistema innovativo e brevettato per eliminare le zanzare dai giardini grazie all’azione del piretro o anche di piretroidi di sintesi secondo le personali preferenze. Si tratta di un sistema anti-zanzare automatizzato, che nebulizza una soluzione a base di piretro o di piretroidi di sintesi negli spazi esterni, così da disinfestare e proteggere dalle zanzare aree aperte sia di piccole che di grandi dimensioni. L’impianto è costituito da ugelli nebulizzatori che vengono installati lungo il perimetro del giardino risultando mimetici tra le foglie. Il sistema viene poi programmato per erogare la giusta quantità di piretro sotto forma di leggera nebbia, nei due momenti della giornata in cui le zanzare risultano maggiormente attive, cioè all’alba e al tramonto. L’erogazione, sebbene avvenga per poco più di un minuto, è sufficiente a tenere lontane sia le zanzare comuni sia le zanzare tigre nell’arco delle 24 ore senza colpire api, farfalle e altri insetti impollinatori e utili all’ambiente. L’innovativo sistema, unico nel suo genere, rappresenta dunque un metodo efficace e completamente sicuro per allontanare le zanzare dal giardino e riuscire finalmente a godere gli spazi aperti della propria casa.







L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo