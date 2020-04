Prorogate fino al 13 aprile le misure restrittive. L’annuncio in Senato del ministro Speranza

Già lo sapevamo ma ora è arrivata la conferma ufficiale: almeno fino al giorno di Pasquetta (lunedì 13 aprile) sono confermate in tutta Italia le misure restrittive attualmente in vigore.

Lo ha dichiarato nell’informativa al Senato, il ministro della Salute, Roberto Speranza che ricorda a tutti che, anche se i dati che riguardano l’epidemia iniziano a migliorare, l’allarme non è cessato e dobbiamo continuare a collaborare, evitando di cedere proprio ora con il rischio di vanificare i tanti sacrifici fatti.

Secondo quanto riportato in aula al Senato, la ripresa sarà come tutti ci aspettiamo “graduale e prudente”, dovremmo gestire una fase di transizione e proprio per stabilire i termini migliori della tanto attesa ritrovata normalità “sono al lavoro gli scienziati”.

Altro punto importante del discorso del ministro Speranza è quello che riguarda il sistema sanitario per il quale sottolinea la necessità di un investimento strategico:

“Il Servizio sanitario è il patrimonio più prezioso che possa esserci: su di esso dobbiamo investire con tutta la forza che abbiamo. È la cosa che conta di più. Dobbiamo assumere come principale tema della ripartenza nazionale l’investimento strategico sulla salute. Siamo stati costretti a concentrare grandissima parte delle nostre risorse nella lotta contro il coronavirus e sarà così ancora per tanto tempo. Ma anche i malati cronici, come gli oncologici e di altre patologie, come quelle rare, meritano la massima attenzione e dovremmo su di loro costruire specifiche politiche per la fase che verrà. (…) Dobbiamo uscire da questa crisi più forti di come ci siamo entrati ” ha dichiarato in conclusione del suo intervento.