La primavera e il caldo freneranno il coronavirus? Il parere degli esperti

Il 20 marzo arriva la primavera. Quest’anno purtroppo difficilmente riusciremo ad accoglierla con uno stato d’animo sereno a causa dell’epidemia di coronavirus che stiamo vivendo in Italia. La speranza è che il caldo possa allontanare il Covid-19, così come accade con altre virus. Ma sarà davvero così?

Purtroppo è impossibile fare previsioni. Questo virus ormai ci ha abituati a non sapere cosa ci aspetterà. Al momento l’unica cosa certa è che il 20 marzo alle 4.50 ora italiana la primavera farà il proprio ingresso e avremo la stessa durata del giorno e della notte: è l’equinozio.

Col passare dei giorni avremo a disposizione una sempre maggiore quantità di luce, che raggiungerà il massimo il 21 giugno durante il solstizio d’estate. Inoltre, le temperature diventeranno sempre più miti mano a mano che ci avvicineremo alla bella stagione.

Ciò potrebbe aiutarci a contrastare il coronavirus?

Non illudiamoci. Se è vero che in primavera i virus influenzali e altre forme virali spesso si attenuano o addirittura svaniscono, non sappiamo ancora come si comporterà il Covid-19.

Secondo Marc Lipsitch, esperto di malattie infettive della Harvard TH Chan School of Public Health, è un mito che un altro coronavirus che ha causato la SARS nel 2003 sia scomparso da solo quando il clima si è riscaldato:

“La SARS non è scomparsa per cause naturali. È stata eliminata da interventi di salute pubblica estremamente intensi”, come isolare le persone infette e mettere in quarantena coloro che avevano avuto contatti.

Secondo Lipsitch, se è vero che possiamo aspettarci modesti declini nella contagiosità di SARS-CoV-2 in condizioni climatiche più calde e umide e forse con la chiusura delle scuole nelle regioni temperate dell’emisfero settentrionale, non è ragionevole pensare che queste riduzioni da sole possano debellare totalmente il virus.

Uno dei miti sfatati dall’esperto è che i “raffreddori comuni” siano stagionali, con scarsa trasmissione in estate, quindi lo sarà anche il Covid-19. Non si potrà dire con certezza.

Un altro studio condotto da un team dell’Università Sun Yat-sen di Guangzhou ha esaminato i dati climatici provenienti da città con una significativa diffusione del virus e ha scoperto che il coronavirus ha avuto una significativa diffusione in città e regioni lungo una stretta distribuzione est-ovest all’incirca lungo il cosiddetto corridoio “30-50 N” di latitudine, con temperature medie di 5-11 ° C, combinati con un tasso di umidità assoluta di 4-7 g/m3.

In realtà, la minore diffusione del virus potrebbe essere legata indirettamente all’aumento delle temperature. In generale, non nel caso specifico del coronavirus, ciò avviene perché si respira aria più pulita e perché si passa meno tempo in ambienti chiusi condivisi da tante persone. Inoltre, la luce solare promuove la sintesi di vitamina D e questo, con l’aumento delle ore di luce, non può che essere d’aiuto per il sistema immunitario. Infine, l’aria più calda può contenere un maggiore tasso di umidità e questo è tutt’altro che salutare per i virus influenzali che prediligono condizioni più fredde e più asciutte per diffondersi.

Resta da vedere se questi fattori – o altri – influenzeranno il corso della pandemia di COVID-19. Tali bilanci potranno essere definitivi e certi solo alla fine della pandemia.

Nel frattempo, l’unica cosa che possiamo fare, che il Governo ci ha chiesto di fare, è rimanere a casa il più possibile evitando di uscire se non per casi di necessità.

La primavera aspetterà, e speriamo che non aspetti anche l’estate…

Fonti di riferimento: SSRN, Harvard School of Public Health,

