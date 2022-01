Infuso all’ibisco: con 3 tazze al giorno la pressione alta ha i giorni contati

Chi l’avrebbe mai detto che l’ibisco fosse un prezioso alleato della salute? Ebbene, a dimostrarlo sono stati diversi studi fra cui una ricerca del 2004, che intendeva analizzarne l’efficacia contro l’ipertensione, confrontandolo con il composto chimico captopril, utilizzato per contrastare la pressione alta.

L’estratto di Hibiscus Sabdariffa, su tutti i soggetti presi in esame con pressione diastolica e sistolica, si è dimostrato più efficace, sul lungo termine, del farmaco. Ciò è dovuto alla sua azione vasodilatatrice e alla capacità di inibire l’assorbimento degli ioni calcio.

E a quanto pare ne basterebbero 3 tazze al giorno per ridurre considerevolmente la pressione!

Pianta di Ibisco: cos’è e da dove proviene

L’ibisco, i cui fiori sono utilizzati nella preparazione del carcadè, karkadè o tè rosso d’Abissinia, appartiene alla famiglia delle Malvaceae ed è un arbusto originario dell’Asia Minore, molto diffuso anche alle nostre latitudini, di cui esistono oltre 200 specie.

Si ritiene sia giunto in Europa grazie a una spedizione dell’ambasciatore fiammingo Ghislain de Busbeck, che ne portò diversi esemplari in Olanda. L’arbusto può superare i 2 metri di altezza ed è spesso coltivato nei giardini a scopo ornamentale.

Quando viene utilizzato nella preparazione di tisane e infusi, ha un caratteristico colore rossastro, dovuto alla presenza nel calice di specifiche sostanze con questa colorazione.

Ibisco: alleato contro la pressione alta

Chi soffre di ipertensione può beneficiare delle proprietà dell’ibisco perché esso contiene molti polifenoli, che oltre a eliminare tossine e sostanze dannose, favoriscono la diuresi e al tempo stesso fluidificano il sangue.

In media, secondo uno studio condotto sugli effetti degli infusi di ibisco contro la pressione alta dalla Tufts University di Medford, ne basterebbero 3 tazze al giorno di 240 ml ciascuna, per 6 settimane, per abbassarla considerevolmente, riducendo così i rischi di malattie correlate, come ictus, insufficienza cardiaca, morte prematura e patologie coronariche.

A beneficiarne sia i soggetti che soffrono di pressione sistolica che diastolica, come dimostrato durante lo studio, che ha evidenziato notevoli riduzioni in entrambi i pazienti. Senza contare che le sue proprietà non si esauriscono qui: l’ibisco è anche antisettico, diuretico, digestivo, antinfiammatorio, ricco di vitamine e utile per il fegato.

L’ideale è consumarlo sotto forma di infuso o tisana, tranne in gravidanza e durante l’allattamento, periodi in cui è meglio non berne troppo, consultando comunque il medico, sebbene non abbia particolari effetti collaterali.

Come preparare l’infuso all’ibisco? Semplicissimo, basta versare in una tazza di acqua bollente un cucchiaio di fiori, lasciando in infusione per una decina di minuti.

