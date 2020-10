Le 5 posizioni da evitare quando dormi che possono causare dolore

Dormire bene è molto importante per poter vivere al meglio durante il giorno perché il corpo ha bisogno di riposarsi e rigenerarsi. Quali posizioni scegliere per dormire bene e senza dolori?

Se vi svegliate doloranti, però, il vostro sonno forse è stato disturbato e inoltre potreste rendervi conto che state dormendo in una posizione che non è esattamente la più adatta per favorire il riposo.

Il nostro modo di dormire ci rivela qualcosa di noi stessi e ci può anche aiutare a comprendere come mai di giorno avvertiamo alcuni dolori che in effetti riteniamo inspiegabili dato che non riusciamo a capire come mai si presentano. Sarà colpa della posizione in cui dormiamo?

Ecco 5 posizioni per dormire che forse vi stanno causando dolore.

Leggi anche: QUAL È LA POSIZIONE MIGLIORE PER DORMIRE?

Dormire a pancia in giù

Molte persone amano dormire a pancia in giù ma questa posizione in alcuni può causare dei dolori alle spalle e al collo. Il collo infatti rimane ruotato lateralmente in una posizione che non è naturale e che può provocare dolore e coinvolgere anche le spalle.

Dormire sdraiati a stella

Altre persone si sdraiano a pancia in su praticamente a stella, con le gambe divaricate e le braccia verso l’alto ma questa posizione può provocare dei dolori e delle tensioni sia alle spalle che alla schiena.

Leggi anche: 10 COSE DA FARE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE PER RIPOSARE MEGLIO

Dormire sul lato sinistro

Quando dormite sul lato sinistro fate attenzione alla posizione delle braccia perché se le estendete troppo verso l’esterno potreste avvertire dei dolori alle spalle e alla schiena. Si potrebbero creare delle tensioni anche verso l’interno, con coinvolgimento di stomaco e polmoni.

Leggi anche: DORMIRE SUL LATO SINISTRO DEL CORPO: TUTTI I BENEFICI PER LA SALUTE

Dormire sul lato destro

Anche quando dormite sul lato destro con le braccia distese verso l’esterno potreste provocare dolori e tensioni al collo e alla schiena. Talvolta questa posizione è sconsigliata a chi soffre di problemi di stomaco.

Posizione fetale

In questa posizione le spalle, la schiena e il collo rischiano di non essere sorretti in modo corretto e di provocare dolore. Molto dipende anche dalla scelta del cuscino e del materasso davvero adatti alla propria conformazione.

Posizioni consigliate per dormire meglio

Chi avverte dolori alle spalle, al collo o alla schiena mentre dorme o durante il giorno può sperimentare le posizioni illustrate nelle immagini che prevedono di supportare il corpo utilizzando dei cuscini. Il collo deve essere ben sorretto, braccia e spalle il più possibile rilassate.

Qual è la posizione che preferite per dormire bene?