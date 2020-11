Per ridurre l’ansia mentre lavori, basta una piccola pianta sulla scrivania. Lo studio

Che tu sia in smartworking o no, riuscire a ridurre lo stress sul posto di lavoro è molto importante. E per farlo possono essere d’aiuto le piante! Secondo un recente studio, anche una piccola piantina sulla scrivania è in grado di migliorare gli stati d’ansia mentre lavori.

Sebbene esistano già numerose ricerche sugli effetti benefici delle piante d’appartamento per la nostra salute psico-fisica, questo nuovo studio portato avanti da un gruppo di ricercatori l’Università di Hyogo in Giappone, è il primo a essere stato condotto in un vero ufficio, anziché in laboratorio.

I ricercatori hanno testato i livelli di stress in 63 dipendenti di un’azienda giapponese, misurando alcuni marcatori di ansia prima e dopo aver inserito le piante in ufficio.

Le piante sono state scelte tra diverse specie e collocate sulle scrivanie degli impiegati. Ai dipendenti è stato chiesto di prendersi cura della piantina o semplicemente di guardarla per pochi minuti nei momenti di intenso affaticamento.

Secondo i risultati dello studio, pubblicato sull’American Society for Horticultural Science, anche solo guardare una pianta per tre minuti ha un effetto calmante sugli impiegati.

Indipendentemente dall’età del lavoratore o dalla specie vegetale scelta, si è infatti registrata una significativa diminuzione dell’ansia rispetto al periodo precedente all’inserimento delle piante nell’ambiente di lavoro.

Per comprendere meglio la relazione tra piante e riduzione dello stress serviranno altri studi, ma secondo i ricercatori questa ricerca indica che guardare intenzionalmente una pianta ogni giorno può apportare grandi benefici psicologici e fisiologici sui luoghi di lavoro o alla propria scrivania in casa.

Se non lo avete già fatto, vi consigliamo dunque di provare a sistemare una piccolo cactus o una pianta bonsai sulla vostra scrivania!

