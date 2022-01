Alti livelli di PFAS tossici in spray per occhiali e vestiti antinebbia

Secondo questo studio, una elevata concentrazione di forever chemicals sarebbe presente anche in questi prodotti antinebbia

I PFAS, anche detti forever chemicals, tornano tristemente a far parlare di sé dopo che i ricercatori della Duke Univeristy, della Wayne State University, e della University of North Carolina at Charlotte hanno rinvenuto un’alta quantità di questi acidi perfluoroacrilici in spray anti-condensa per vetri e in alcuni indumenti tecnici antinebbia.

I ricercatori hanno testato gli spray per vetri e i capi di abbigliamento antinebbia più venduti e con le migliori recensioni sulla piattaforma di Amazon e si sono imbattuti in risultati sconcertanti: in tutti i prodotti esaminati in laboratorio è stata riscontrata la presenza di alcoli fluorotelomeri FTOHs ed etossilati FTEOs.

I nostri test hanno mostrato che gli spray anti-condensa contengono fino a 20.7 milligrammi di PFAS per millilitro di soluzione, il che è una concentrazione piuttosto alta

riporta Nicholas Herkert, ricercatore della Duke’s Nicholas School of the Environment.

I rischi provocati dalle classi di PFAS più diffuse, ossia l’acido perfluoroottanoico PFOA e il perfluorottanosulfonato PFOS, sono ben noti, ma su questi FTOHS e FTEOs la letteratura scientifica non è abbastanza. Gli esperti ipotizzano comunque che queste sostanze abbiano una tossicità pari a PFOA e PFOS.

I ricercatori invitano le persone a limitare l’acquisto di questi prodotti che per via dell’epidemia di Covid-19 hanno avuto un larghissimo utilizzo. In questo periodo storico gli spray anti-condensa sono diventati infatti un must have per chi deve indossare gli occhiali, assieme alla mascherina.

