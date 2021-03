Consigli per il pediluvio perfetto

Come e perché fare un pediluvio? Quali sono i benefici e quando è consigliato?

Pediluvio. Un momento di benessere e relax che dovremmo concederci più spesso. Tra l’altro questo trattamento idroterapico è utile non solo a migliorare l’aspetto e la salute dei piedi ma può essere anche un ottimo rimedio naturale per alcuni piccoli problemi di salute. Ecco allora i nostri consigli per un pediluvio perfetto.

I piedi sono la base su cui poggiamo il nostro corpo, per questo spesso sono affaticati e si gonfiano o rovinano a contatto con scarpe strette e scomode o tacchi alti. Importante prendercene cura al meglio e non solo in estate quando dobbiamo sfoggiarli in spiaggia o con calzature aperte. Poco si pensa infatti a quanto la buona salute dei piedi possa essere legata anche ad una buona salute del corpo in generale.

Il pediluvio sicuramente è un trattamento che può aiutare non solo a sfoggiare piedi perfetti ma può essere una coccola per il nostro sistema nervoso oltre che un rimedio efficace contro dolori, gonfiori o problematiche di piedi, gambe o altre zone del corpo.

Scopriamo adesso come fare un pediluvio perfetto.

Quando fare un pediluvio

Sono tanti i momenti in cui può essere utile o piacevole fare un pediluvio:

Prima di andare a dormire

Nel week end per rilassarsi un po’

Dopo aver fatto sport

In caso di calli o talloni screpolati

D’estate per avere piedi perfetti da sfoggiare con i sandali

da sfoggiare con i sandali D’inverno quando si hanno i piedi freddi

Per alleviare i dolori mestruali

In caso di gambe e piedi gonfi

Unghie incarnite

Per alleviare i dolori

In caso di piedi sudati o cattivi odori

Se compare l’occhio di pernice

Pediluvio, cosa serve

bacinella o bidè

acqua calda, tipieda o fredda (a seconda dei casi)

bicarbonato, amido di riso, aloe, sale, tè, infusi o altri ingredienti naturali (che vedremo volta per volta a seconda del pediluvio prescelto)

oli essenziali a scelta

asciugamano

Come fare un pediluvio

Un buon pediluvio comprende 3 passaggi fondamentali di cui non dimenticarsi:

1) Fase di ammollo

Preparare l’acqua calda a cui aggiungere tutti gli ingredienti necessari e immergere i piedi per almeno 15-20 minuti

2) Scrub

Per contribuire a mandare via la pelle morta ammorbidita dall’acqua calda si può procedere ad un semplice scrub a base di 2 cucchiai di zucchero di canna e uno di olio di mandorle dolci. Massaggiate il composto soprattutto sulle zone più dure: talloni, eventuali calli e duroni ma anche su tutta la pianta dei piedi e sulle cuticole.

3) Risciacquo e idratazione

Dopo aver risciacquato bene i piedi, asciugateli e idratateli. Utile in questo senso un gel di aloe da massaggiare delicatamente ma ottimo anche il burro di karitè.

Un pediluvio per ogni occasione

I piedi possono avere degli specifici problemi da trattare in questo caso vi consigliamo di utilizzare un pediluvio personalizzato:

Calli e duroni

Ingredienti utili:

Acqua

Bicarbonato

Camomilla

Olio essenziale di geranio o lavanda

Versate in una bacinella d’acqua calda 3 cucchiai di bicarbonato e rimanete in ammollo per 15/20 minuti. Questo trattamento aiuta ad eliminare le cellule morte. Al bicarbonato si può aggiungere un po’ di camomilla e qualche goccia di olio essenziale di geranio o lavanda.

Piedi gonfi

Ingredienti utili:

Acqua fredda

Bicarbonato

Oli essenziali di lavanda, menta, rosmarino e timo (o in alternativa le piante fresche o secche)

In questo caso meglio scegliere un pediluvio freddo in modo da riattivare la circolazione delle zone in cui si nota gonfiore. Va bene un normale pediluvio al bicarbonato a cui si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda, menta, timo o rosmarino o direttamente le erbe fresche o secche.

Cattivi odori

Ingredienti:

Bacinella d’acqua

Bicarbonato

Infuso di salvia

Tè nero

Sale

Zenzero

In caso di piedi che emanano cattivi odori sono molti i pediluvi che si possono fare per arginare il problema. Va bene il classico al bicarbonato ma si può anche utilizzare un infuso di salvia da aggiungere all’acqua del pediluvio o in alternativa una tazza di tè nero, ancora un infuso di zenzero o un paio di cucchiai di sale grosso da cucina. Scegliete la soluzione che vi ispira di più o provatele tutte.

Talloni screpolati

Ingredienti:

Acqua

Bicarbonato

Olio essenziale di lavanda

Se avete il problema dei talloni screpolati, provate ad intervenire due volte alla settimana con un pediluvio seguito da uno scrub e dall’applicazione di un impacco o di una crema idratante. Per ammorbidire la pelle e riuscire poi a rimuoverla facilmente è indicato un pediluvio caldo alla lavanda e bicarbonato, che avrà anche un piacevole effetto rilassante. Riempite un catino con dell’acqua calda, versate due o tre cucchiai di bicarbonato e quattro gocce di olio essenziale di lavanda. La durata del pediluvio è di 15-20 minuti. Dopo il pediluvio fate uno scrub.

Unghia incarnita

Acqua

Sale, Sali di Epsom o bicarbonato

Dei semplici pediluvi con acqua e sale possono risolvere velocemente il problema delle unghie incarnite. Si tratta infatti di una soluzione dal potere disinfettante che va applicata con una certa costanza per 2/3 volte al giorno immergendo i piedi in acqua per circa 15-20 minuti. Ottimi anche i pediluvi a base di sali di Epsom o quelli a base di bicarbonato.

Micosi

Ingredienti:

Acqua

Bicarbonato

Aceto

Tea tree oil

In caso di micosi alle unghie, il pediluvio è un rimedio naturale indicato e può essere fatto con diversi ingredienti. Acqua e bicarbonato è sicuramente indicato ma anche un pediluvio a base di aceto è particolarmente consigliato (due parti d’acqua per una di aceto di vino o di mele. Tenere i piedi a mollo per almeno 15 minuti). Per quanto riguarda invece gli olio essenziali, vi consigliamo di utilizzare il tea tree oil ne basta qualche goccia nell’acqua del pediluvio o direttamente sull’unghia colpita da micosi.

Piedi freddi

Ingredienti:

Acqua calda

bicarbonato

oli essenziali preferiti

Per i piedi freddi è indicato qualsiasi tipo di pediluvio purché sia fatto con acqua calda (non bollente). Potete ad esempio aggiungere ai 3 cucchiai di bicarbonato i vostri oli essenziali preferiti.

Leggi anche:

Geloni

Ingredienti:

Acqua

Bicarbonato o sale

Olio essenziale di rosmarino o lavanda

Decotto di sedano

Se i geloni colpiscono i piedi potete alleviare il problema effettuando un pediluvio al bicarbonato con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale di rosmarino o lavanda dal potere decongestionante. In alternativa preparate un decotto di sedano e aggiungetelo all’acqua del pediluvio da fare 2 o 3 volte al giorno. Dovete cuocere alcuni gambi di sedano in mezzo litro d’acqua per almeno un’ora.

Occhio di pernice

Acqua

Bicarbonato o sale

Sali di Epsom

Se avete dolore e fastidio ai piedi a causa dell’occhio di pernice, un ottimo sistema per avere subito un sollievo è fare dei pediluvi con acqua calda e sale integrale oppure bicarbonato o Sali di Epsom per almeno 30 minuti. Una volta ammorbidita la zona è possibile passare una limetta da piedi per cercare di diminuire l’estensione dell’occhio di pernice, ma senza forzare se si avverte dolore. Subito dopo applicate Gel di Arnica.

Dolori mestruali

Ingredienti utili:

2 cucchiai di senape

una bacinella d’acqua

spezie come cannella, zenzero, chiodi di garofano e timo

Immergere i piedi per almeno 15-20 minuti e dopo averli asciugati bene massaggiateli con un gel di aloe vera per prolungare la sensazione di benessere.

PEDILUVIO PERFETTO

Ricapitolando in casa vostra non devono mai mancare:

una bacinella abbastanza larga dove immergere entrambi i piedi

bicarbonato, sale grosso o sali di Epsom

oli essenziali più adatti a voi

erbe, spezie, tisane, tè e infusi vari

zucchero di canna

gel di aloe o burro di karitè

È meglio tenere questi ingredienti sempre disponibili per tutte le volte che avrete voglia di concedervi un bel pediluvio!

Consigli utili oltre al pediluvio :

Controlla sempre i piedi

Lava i piedi ogni giorno

Utlizza saponi neutri e naturali

Asciugali sempre bene

Idrata i piedi

Taglia le unghie dei piedi correttamente, in modo da evitare l’unghia incarnita

Riattiva la circolazione

Scegli calze fatte con materiali traspiranti e adeguati al clima di stagione, senza cuciture o con cuciture piatte

Usa le scarpe giuste

Quando possibile, togli le scarpe, cammina scalzo e lascia respirare i piedi

