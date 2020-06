Coronavirus: arriva il paziente virtuale per evitare test sugli animali

Un paziente virtuale potrebbe evitare la sperimentazione animale necessaria per testare farmaci e vaccini contro il coronavirus. Per simulare l’infezione da covid e studiare possibili cure potrebbe infatti essere utilizzato un software chiamato Uiss (Universal Immune System Simulator), un progetto tutto italiano messo a punto da un gruppo di ricerca dell’Università di Catania. Grazie a questo software, già utilizzato in passato per studiare tubercolosi e malattie autoimmuni, è possibile ridurre sensibilmente l’uso di cavie poiché il paziente virtuale consente di scartare farmaci inizialmente promettenti ma che in realtà si rivelano poco efficaci, senza ricorrere a test su animali. I ricercatori stanno lavorando a un dossier da sottoporre alla task force sull’Innovazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA): se l’utilizzo del paziente virtuale dovesse essere approvato dall’EMA, il software potrebbe essere messo a disposizione della comunità scientifica e trovare impiego anche per la sperimentazione di farmaci contro altre patologie, con un enorme risparmio di cavie, oltre che di tempi e costi. Fonti di riferimento: ANSA/Younipa Leggi anche: L’Epa dice addio alla sperimentazione animale entro il 2035

