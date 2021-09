I malati di Parkinson possono trarre beneficio da 7 strategie di camminata

Una ricerca ha individuato 7 strategie per aiutare i malati di Parkinson a migliorare la mobilità e i problemi di deambulazione

Le persone con Parkinson hanno difficoltà a camminare, ma un nuovo studio ha individuato 7 strategie per migliorare la capacità di deambulazione nei pazienti affetti dalla malattia. La ricerca è stata pubblicata lo scorso 8 settembre 2021, nel numero online di Neurology. (Leggi anche: Morbo di Parkinson: 10 sintomi più comuni)

Lo studio

Lo studio ha scoperto che il funzionamento delle diverse strategie di compensazione dipendono dal contesto in cui vengono utilizzate, ad esempio al chiuso o all’aperto. I ricercatori hanno intervistato 4.324 persone con Parkinson e disabilità nella camminata; questa includeva problemi come squilibrio, caduta, barcollamento e congelamento. Dei partecipanti, il 35% ha riscontrato che le difficoltà di deambulazione hanno influito sulla capacità di svolgere le normali attività quotidiane e il 52% ha avuto una o più cadute nell’ultimo anno.

L’indagine ha individuato le sette principali strategie per migliorare il movimento di questi pazienti. Si tratta di:

segnali interni, come camminare contando a mente

segnali esterni, come camminare al ritmo di un metronomo

cambiare il requisito di equilibrio, come fare curve più ampie

alterazione dello stato mentale, che include tecniche di rilassamento

osservazione dell’azione e immaginazione motoria, che include guardare un’altra persona camminare

adattare un nuovo modello di camminata, come saltare o camminare all’indietro

altre forme di utilizzo delle gambe, come andare in bicicletta e gattonare.

Ogni categoria è stata spiegata, e ai partecipanti è stato chiesto se ne fossero a conoscenza, se l’avessero mai usata e, in tal caso, come funzionasse per loro in una varietà di contesti.

I ricercatori hanno scoperto che le persone con Parkinson usano comunemente strategie di compensazione della deambulazione, ma non sono a conoscenza di tutte e sette le strategie. Ad esempio, il 17% delle persone non aveva mai sentito parlare di nessuna di queste strategie, mentre il 23% non le aveva mai provate. Solo il 4% era a conoscenza di tutte e sette le categorie. (Leggi anche: Se noti questo mentre cammini, potrebbe essere un segno precoce del Parkinson)

Oltre all’uso di ausili e alternative alla deambulazione, la strategia più nota era il segnale esterno, come l’ascolto di un metronomo, conosciuto dal 47% degli intervistati. Questo è stato seguito da segnali interni, conosciuti dal 45%; l’osservazione dell’azione e l’immaginazione motoria erano le categorie meno conosciute, circa il 14%.

Per ogni strategia, la maggior parte delle persone ha affermato di aver riscontrato un effetto positivo; ad esempio, il 76% ha dichiarato di aver migliorato l’equilibrio. Tuttavia, i ricercatori hanno anche scoperto che le strategie funzionavano in modo diverso, a seconda del contesto in cui si utilizzavano. Il segnale interno, ad esempio, sembrava molto efficace durante l’inizio dell’andatura, con un tasso di successo del 73%.

Solo il 47% ha trovato utile questa tattica quando si cerca di smettere di camminare. Allo stesso modo, la visualizzazione dei movimenti ha avuto un tasso di successo dell’83%, ma solo quando le persone lo usavano camminando all’aperto, mentre aveva un tasso di successo del 55% quando le persone lo usavano per muoversi in uno spazio ristretto.

I risultati

I risultati della ricerca, quindi, suggeriscono che un approccio unico non funziona per tutti, perché contesti diversi potrebbero richiedere strategie diverse o semplicemente perché gli individui rispondono meglio a una strategia rispetto a un’altra.

L’obiettivo dei ricercatori è fare un passo in più, ossia insegnare alle persone tutte le strategie retributive disponibili, ad esempio attraverso una piattaforma educativa online dedicata. Questo può aiutare ogni persona con Parkinson a trovare la strategia che funziona meglio per sé.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: AAN

Ti potrebbe interessare: