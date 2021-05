Il papà scienziato e l’esperimento con la figlia per dimostrare l’importanza di lavarsi le mani

Daniel Filho è uno scienziato originario di Bahia che, insieme a sua figlia, ha portato avanti un esperimento per dimostrare l’importanza di lavarsi le mani.

Daniel è convinto che sia fondamentale esercitare scienza e pensiero critico anche casa dato che sono essenziali per l’apprendimento a lungo termine. Ha lanciato così su Facebook una sfida ai suoi amici con l’hashtag #CiênciaComeçaEmCasa, la scienza comincia in casa.

L’idea è quella di fare esperimenti scientifici di vario genere a casa con i propri figli o parenti, condividendo e discutendo poi i risultati. E ovviamente ha iniziato per primo. Il papà ha condotto un esperimento con sua figlia Maya con lo scopo di dimostrare in maniera molto evidente l’importanza di lavarsi le mani.

Per eseguire l’esperimento, Daniel ha separato quattro fette di pane integrale chiudendo ciascuna in un sacchetto con chiusura lampo. Per tutto il giorno sua figlia ha colorato con le matite, ha giocato sul pavimento e ha mangiato, tutto senza lavarsi le mani, per circa due ore. Poi, con una mano sporca, Maya ha toccato una di queste fette.

La mano destra è stata poi lavata con acqua e sapone e la mano sinistra invece con alcool in gel. Con una e con l’altra sono state toccate rispettivamente la seconda e la terza fetta di pane mentre la quarta è stata considerata quella di controllo, ovvero non è stata in alcun modo toccata.

Diciotto giorni dopo, sono usciti i risultati “preliminari” chiaramente visibili a occhio nudo: un’enorme colonia di microrganismi prosperava sulla fetta con sopra la scritta “Mano sporca“. Le fette rimanenti erano invece intatte.

“Passaggio successivo: attendere l’arrivo di un microscopio e vedere cosa è cresciuto nel pane“, ha commentato Daniel nel suo post.

Un metodo divertente ed efficace per i bambini per imparare cosa concretamente significa toccare il cibo con le mani sporche. Non è un caso che tale esperimento sia già stato fatto anche altre volte con lo stesso scioccante risultato. Vi abbiamo parlato ad esempio della professoressa americana che aveva proposto lo stesso identico test sul pane ai suoi studenti.

