Pancia piatta: 10 trucchi e consigli da applicare ogni giorno per tornare in forma

Consigli facili da mettere in pratica ogni giorno per ridurre il grasso addominale e tornare ad avere una pancia piatta

Pancia piatta, non si tratta solo di una questione estetica. Gli esperti raccomandano di mantenere sotto osservazione la circonferenza del punto vita. Il grasso addominale non è solo antiestetico, ma può essere nocivo per la salute, dato che, a lungo andare, può mettere a rischio gli organi interni.

Dunque sognare di avere la “pancia piatta” non è soltanto una questione di trasformazione del proprio corpo e di miglioramento della forma fisica, ma anche di protezione della propria salute e di prevenzione delle malattie. Del resto bastano pochi accorgimenti per vivere meglio e sentirsi più in forma, riducendo il grasso viscerale

Riduci gli zuccheri e fare attenzione all’indice glicemico dei cibi

In risposta all’assunzione di alimenti molto ricchi di zuccheri, il nostro corpo può aumentare la produzione di insulina, un fattore che è in grado di aumentare l’accumulo di grasso addominale, come spiega la nostra esperta. Chi ha problemi di accumulo di grasso a livello addominale dovrebbe curare l’alimentazione anche dal punto di vista dell’indice glicemico. (Leggi anche: Indice glicemico: perché è importante e quali sono gli alimenti a basso IG)

Fai attività fisica ed esercizi mirati, soprattutto isometrici

Svolgere un’attività fisica regolare di tipo aerobico aiuta l’organismo ad eliminare gli accumuli di grasso. Spesso ciò avviene innanzitutto a livello addominale. Praticare attività fisica in modo costante è una garanzia per mantenere la buona salute oltre che per recuperare la forma che si vorrebbe. Per tonificare i muscoli della zona potrete svolgere esercizi mirati e specifici, come i classici “addominali” o crunch. Il consiglio però è di praticare maggiormente esercizi di Pilates e Yoga mirati per gli addominali. E’ stato dimostrato anche da studi, infatti, che esercizi isometrici come plank o vacuum addominale risultano molto più efficaci per ridurre il grasso viscerale. Anche l’allenamento cardio, l’aerobica, il kickboxing e la danza (Zumba e Samba in particolare) aiutano a tonificare gli addominali e ad ottenere la pancia piatta. Corsa, ciclismo e nuoto, da praticare con regolarità, aiutano il dimagrimento generale e si possono unire ad un programma mirato per ridurre il grasso addominale. Qui e qui una sequenza di esercizi utile che unisce Yoga e Pilates.

fonte foto: womenshealtmag.com

Preferisci cereali integrali e verdure fibrose

Un’alimentazione ricca di fibre, tra cereali integrali e verdure fibrose, può essere utile per impedire all’organismo di assorbire le eventuali grandi quantità di zuccheri assunte durante i pasti. L’assunzione di fibre aiuta l’organismo a liberarsi dalle scorie e a mantenere il peso più regolare. Se un pasto ricco di fibre riuscirà a saziarvi, forse gli spuntini basati sui dolci che potrebbero compromettere la vostra linea si ridurranno.

Riduci lo stress e dormi di più

L’aumento di peso corporeo e l’accumulo di grasso a livello della pancia e della parte superiore del corpo può essere legato alla produzione di cortisolo da parte dell’organismo, dovuta allo stress. In questo caso potreste trovare il modo di limitare almeno in parte i fattori di stress che rendono le vostre giornate pesanti e di ritagliarvi almeno alla sera un momento di relax, con tecniche di rilassamento che possono modulare i livelli di cortisolo presenti nel nostro organismo, ma anche dormire meglio, l’azione più efficace per ridurre l’ormone dello stress

Masticare bene e a lungo

Non è importante soltanto la qualità di ciò che mangiamo, ma anche il modo in cui lo facciamo e in cui consumiamo i nostri pasti. Se mangiamo di fretta e non mastichiamo bene, nella nostra cavità addominale rischia di accumularsi aria, che può dare un problema di gonfiore che contribuisce all’aumento di volume dell’addome. Dunque il consiglio è di dare i tempi giusti ai nostri pasti e di masticare a lungo. Leggi anche: Masticare lentamente, ecco il segreto per dimagrire

Riduci il sale in eccesso

Uno dei nemici della pancia piatta? La ritenzione idrica. Se vi accorgete di soffrire di ritenzione idrica, la colpa potrebbe essere di un consumo eccessivo di sale. Dunque fate attenzione soprattutto al sale aggiunto nei prodotti confezionati e in lattina, ma anche nei piatti pronti e surgelati, e cercate di seguire un’alimentazione il più possibile naturale. In cucina, cercate di utilizzare maggiormente le spezie per ridurre la necessità di sale e magari provate ad utilizzare il gomasio che dimezza il sodio, senza intaccare la sapidità dei cibi.

Mangia più avocado

Frutti come l’avocado sono ricchi di acidi grassi monoinsaturi che aiutano a contrastare i picchi di zuccheri nel sangue, che possono portare all’accumulo di grassi nella zona addominale. In Italia possiamo trovare frutti di avocado bio di produzione nazionale, che provengono dalla Sicilia, sia nei supermercati che grazie ai Gas.

Introduci i semi nella tua alimentazione

Anche i semi, in particolare i semi di di girasole, i semi di lino o i semi di canapa sono una forte importante di acidi grassi monoinsaturi. Se non amata frutti come l’avocado, ricordate che questi acidi grassi sono presenti anche nell’olio extravergine d’oliva e nei “semi della salute“, proprio come i semi di girasole, che è facile aggiungere alla propria dieta in piccole quantità giornaliere, a colazione con il muesli, per condire le insalate, il riso o la pasta (meglio sceglierla integrale in modo che contenga fibre).

Leggi anche: Semi di girasole: proprietà, benefici e dove trovarli

Bevi molto e mantieni una corretta idratazione

Una buona idratazione è fondamentale per garantire la regolarità intestinale. Quindi non dimenticate di bere, anche lontano dai pasti. Oltre all’acqua potrete scegliere delle tisane, magari rilassanti, che vi aiuteranno a combattere lo stress e a ritagliarvi un momento tutto per voi. Idratazione e regolarità intestinale vanno di pari passo. Forse la vostra pancia non è esattamente piatta anche per colpa dell’intestino pigro. In alcuni casi per stimolarlo e per facilitare il passaggio dei materiali di scarto si consiglia di bere di più.

Evita alcolici e bibite gassate

Gli alcolici, soprattutto se sono presenti in eccesso nella dieta, possono aumentare i livelli di cortisolo, che rischiano di determinare un accumulo di grassi proprio a livello addominale. Meglio optare per bevande analcoliche come acqua e succhi freschi, ma non per le bibite gassate, che provocano gonfiore e che apportano zuccheri in eccesso.

Guardate il video dell’esperta con gli stratagemmi per perdere peso nella zona addominale.

