10 consigli per sgonfiare la pancia e avere un addome piatto

Avete la pancia gonfia ma sognate un addome piatto? Allora potreste provare a mettere in pratica i nostri consigli per tornare in forma. È bene sapere, ad esempio, che i gonfiori addominali che contrastano la pancia piatta si possono sconfiggere.

Spesso il gonfiore addominale è associato all’aver mangiato troppo ma possono esserci cause diverse, come l’accumulo di gas e di liquidi. L’infiammazione può essere associata anche a problemi digestivi come la gastrite o la costipazione.

Pancia piatta, come fare?

Ecco alcuni suggerimenti utili per sgonfiare l’addome e ottenere una pancia piatta.

Attenzione a sale e condimenti

Chi con l’alimentazione introduce più sale del necessario rischia di andare incontro ad una reazione del corpo che porta alla ritenzione idrica e che può riguardare anche l’addome. Alcuni condimenti, oltre al sale, possono provocare gonfiori addominali, ad esempio l’aceto, l’aglio, la cipolla e la salsa di pomodoro.

Bere molta acqua

Solo se beviamo molta acqua possiamo aiutare il nostro corpo a depurarsi dalle tossine per evitare gonfiori e ristagni. Per mantenere il corpo in salute il consiglio è di bere almeno due litri di acqua al giorno.

Succhi e frullati

Un’altra idea per aiutare il corpo a depurarsi e a sgonfiarsi è quella di preparare dei succhi di frutta e verdura fresca oppure dei frullati, senza aggiungere né latte né zucchero. Un esempio di centrifugato depurativo si prepara con carote, ananas e cetrioli.

Verdure cotte al vapore

Chi si accorge di avere la pancia gonfia dopo aver mangiato delle verdure crude o dell’insalata può provare a verificare se con le verdure cotte al vapore il fenomeno si attenua. Infatti le verdure cotte al vapore risultano più leggere e semplici da digerire.

Limitare i cibi che gonfiano

Forse vi siete accorti che sono solo determinati alimenti a provocarvi dei gonfiori addominali. Tra questi potrebbero esserci fagioli, lenticchie, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, cipolle, agrumi e peperoni. Se è il vostro caso, provate a limitare il consumo o a ridurre le porzioni.

Evitare i cibi fritti

I cibi fritti richiedono una digestione lunga, provocano una sensazione di pesantezza e possono contribuire alla pancia gonfia. Il nostro organismo ha bisogno di grassi, ma è meglio scegliere quelli buoni. Ad esempio potrete condire le verdure con olio extravergine o olio di lino.

Limitare alcolici e caffè

Il caffè e le bevande alcoliche a lungo andare possono irritare il tratto intestinale e causare infiammazione. Per sgonfiare l’addome meglio consumare alcolici e caffè con moderazione. Sostituiteli con un bel bicchiere di acqua fresca o

Mangiare lentamente

Mangiare con calma e masticare lentamente è importantissimo per favorire una digestione corretta, un processo che inizia proprio dalla nostra bocca. Provate a masticare meglio d’ora in poi. I vostri problemi di gonfiore addominale potrebbero ridursi.

Fare movimento

Il nostro corpo ha bisogno del movimento e dell’attività fisica per favorire la circolazione della linfa ed eliminare i ristagni idrici. Anche il nostro intestino beneficia del movimento che ad esempio possiamo praticare grazie allo Yoga: gli organi interni vengono massaggiati e l’espulsione delle tossine è favorita.

Esercizi mirati

Se il vostro addome ha bisogno sia di sgonfiarsi che di tonificarsi potreste pensare di iniziare a praticare degli esercizi mirati, a partire dai classici addominali. In questo modo con costanza potrete ottenere la pancia piatta che desiderate.

Quali sono i vostri consigli per avere la pancia piatta?

