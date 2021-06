Pancia piatta: 4 cibi e 2 esercizi per bruciare il grasso addominale

Gli alimenti e gli esercizi fisici più indicati per bruciare velocemente il grasso addominale e avere una pancia piatta

Riuscire ad avere una pancia piatta non è sempre facile, soprattutto per i soggetti meno giovani e per chi tende ad ingrassare a causa di un metabolismo lento. Talvolta, però, non basta seguire una dieta e limitarsi a qualche serie di addominali a settimana per bruciare l’antiestetico grasso addominale. Come fare, quindi, per avere un ventre sgonfio e snello? Fortunatamente esistono alcuni cibi e alcuni esercizi mirati – in particolare il plank e il burpees – che si rivelano gli alleati ideali per raggiungere l’obiettivo pancia piatta!

Gli alimenti da consumare per un ventre piatto

Erbe (gelso bianco, melissa e assenzio)

Tra i rimedi naturali che possono aiutarci ad ottenere una pancia piatta vi sono indubbiamente le erbe, che possiamo trovare sotto forma di integratori. Secondo uno studio condotto recentemente da un team di scienziati coreani, il gelso bianco, melissa e l’assenzio insieme sarebbero le più efficaci per ridurre il grasso viscerale. Anche la Yerba Mate, pianta originaria del sud America da cui si ricava un infuso, ha proprietà diuretiche e assumerla regolarmente può aiutarci ad avere una pancia più piatta.

Decisamente poco conosciuto, l’aceto di melograno rappresenta un ottimo rimedio naturale in grado di bruciare gli accumuli adiposi della pancia. Si tratta di alimento di origine coreana che si produce semplicemente mescolando un cucchiaio di aceto nel succo di melograno. Uno studio pubblicato sul Journal of Functional Foods ha dimostrato il ruolo anti-obesità svolto da una bevanda a base di aceto di melograno.

Tè verde

Il tè verde è celebre per le sue numerose proprietà benefiche. Non è un caso se viene considerata una delle bevande più salutari al mondo. Questa straordinaria bevanda proveniente dall’Asia è molto efficace per combattere l’obesità e i chili di troppo. Se guardiamo l’elenco degli ingredienti di molti integratori cosiddetti “brucia grassi” possiamo notare che spesso è presente proprio il tè verde. Questo perché, secondo diverse ricerche scientifiche, il tè verde è in grado di aumentare la combustione dei grassi e di migliorare il metabolismo.

Mirtilli

I mirtilli non sono soltanto squisiti e ricchi di vitamine. Sono anche il frutto che dovremmo mangiare ogni mattina per avere una pancia più piatta. Sono, infatti, perfetti per la colazione o per uno snack veloce perché forniscono molta energia e contengono antiossidanti in grado di ridurre il grasso addominale e ridurre il rischio di problemi cardiaci o diabete.

Due esercizi perfetti per avere una pancia piatta

Plank

Una delle attività fisiche più indicate per snellire il ventre è indubbiamente il plank. Si tratta di un esercizio che coinvolge anche uno dei nostri muscoli principali, ovvero il muscolo traverso dell’addome. Infatti, attraverso la sua contrazione è possibile appiattire la parete addominale. Eseguire correttamente il plank aiuta a rafforzare gli addominali e a bruciare il grasso viscerale, oltre a migliorare la postura.

Burpees

Il burpees è un esercizio, consigliato alle persone ben allenate, che fa lavorare ogni muscolo del corpo, cuore compreso. Quest’attività fisica è considerata una delle più efficaci per bruciare calorie e in particolare il grasso addominale. Chi inserisce il burpees nel proprio allenamento giornaliero o settimanale ha grandi vantaggi dal punto di vista metabolico ma anche sull’umore. Se praticato di mattina, aiuta a ricaricarsi e ad affrontare con più energia il resto della giornata.

Inoltre, vi consigliamo anche due esercizi da fare quotidianamente per snellire la pancia:

Provare per credere

