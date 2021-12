Pancia gonfia? E’ il momento migliore per un mini detox in tre mosse

I giorni tra Natale e Capodanno sono i migliori per disintossicare e far riposare il nostro organismo dagli eccessi del cenone di San Silvestro

Il cervello gridava di fermarti ma non c’è riuscito. Troppo pandoro, panettone o insalata russa ed eccoti qui, con la pancia gonfia a lamentarti che non potrai mai più rientrare in un vestito pre-natalizio. La soluzione? Un mini-detox in tre mosse

L’obiettivo è farti sentire meglio nel tuo corpo, non solo dimagrire, e puoi farlo durare un giorno, una settimana o anche di più (ma contatta un nutrizionista). Ecco alcune idee, secondo la Dott.ssa Sara Farnetti, specialista di medicina interna ed esperta di malattie del metabolismo e nutrizione funzionale.

“Dopo Natale dobbiamo riequilibrare i nostri ormoni. Riportare a zero il metabolismo, recuperando quello nativo per poi ripartire. Questo non significa digiunare” – ha precisato Farnetti – “ma disintossicarsi scegliendo gli alimenti giusti e cioè quelli che abbiamo trascurato. L’organismo è veloce ed è sufficiente un giorno solo, per poi reintrodurre tutto piano piano, con buon senso e nelle giuste quantità”.

Indice Sospendi

Reintegra

Esagera

Sospendi

“Cerca di sospendere per un paio di pasti gli zuccheri di pane, pasta e riso, le proteine e i grassi non buoni che abbiamo assunto in quantità” – ha spiegato l’esperta-. Abbiamo mangiato tanto, eppure non riusciamo a smettere”. Sospendi anche i fritti e l’assunzione di alcol per aiutare il corpo a riposare e recuperare.

Reintegra

“Reintegra invece i cibi che sono mancati: soprattutto le verdure crude, perché ci aiuteranno anche a dare un senso di sazietà utile a tenere a bada la fame che continua a farsi sentire nonostante le dosi di cibo introdotte”

Esagera

Esagera con questi liquidi: tisane, tè verde antiossidante, brodi e soprattutto acqua, sono tutti ottimi per il tuo corpo. Anche un succo di limone al mattino è un buon modo per iniziare la giornata.

Non fermare queste buone abitudini al periodo successivo alle vacanze, possono farti bene durante tutto l’anno. E non dimenticare che fare un po’ di sport più volte alla settimana aumenterà notevolmente i benefici della tua disintossicazione.

Ti potrebbe interessare anche: