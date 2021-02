Sprechi zero anche per il vaccino: il nuovo protocollo “panchinari” del Lazio per non sprecare neanche una goccia

Li chiamano “panchinari”, riprendendo il gergo squisitamente calcistico, e sono coloro che ricevono una dose di vaccino che in un determinato giorno era destinata a persone che non si sono presentate all’appuntamento con la somministrazione. Sono infatti circa il 10% i prenotati che alla fine non si fanno vivi e così, con questo nuovo metodo, le fiale non finiranno nei cestini dei rifiuti speciali.

Si tratta della linea anti-spreco della regione Lazio che, sulla scia del modello israeliano, mira a non gettare via nemmeno una goccia di siero e a tagliare i tempi di attesa. In “panchina”, insomma, ci finiscono le riserve di vaccino in attesa di una chiamata last minute che, entro, una volta aperte, finirebbero inevitabilmente di essere gettate.

“Non possiamo sprecare nemmeno una dose. Per questo, dopo esserci consultati in videoconferenza con i colleghi israeliani, abbiamo importato un espediente che ci permetterà di far rendere ogni fialetta anti-Covid al 100%”, spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato a la Repubblica edizione di Roma.

Come funziona