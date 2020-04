All’alba del quarantaseiesimo giorno, l’abbraccio simbolico degli infermieri ai pazienti del’Ospedale di Cremona

Un abbraccio ideale e simbolico, caldo e potente. Lo hanno donato ai pazienti dell’ospedale di Cremona gli infermieri e gli operatori socio sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio, impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, in una delle città più colpite di Italia, dopo Bergamo, Milano e Brescia. La fotografia è stata postata su Facebook dalla dottoressa Francesca Mangiatordi, diventata il medico più famoso d’Italia grazie alla ormai celebre foto scattata a un’infermiera esausta. “Dopo il turno di notte, all’alba del quarantaseiesimo giorno da quando è iniziata l’emergenza, gli Infermieri e gli Oss del Pronto soccorso dell’Ospedale di Cremona hanno deciso di compiere un gesto simbolico dedicato a tutti i pazienti un grande abbraccio ideale dalla pista dell’elisoccorso rivolto all’ospedale”, si legge nella didascalia del post condiviso su Facebook dalla giornalista Ilaria Amato. ALL’ALBA DEL 46° GIORNO L’ABBRACCIO IDEALE A TUTTI I PAZIENTIDa parte degli infermieri e degli OSS del Pronto… Pubblicato da Ilaria Amato su Lunedì 6 aprile 2020 Fonte: Francesca Mangiatordi, Medico Pronto Soccorso Leggi anche: Guarita Elena, l’infermiera della foto-simbolo risultata positiva al coronavirus 5 giorni dopo

