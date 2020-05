Addio all’idrossiclorochina: un ampio studio conferma che aumenta il rischio di morte e l’OMS sospende i test

Ieri l’Oms ha annunciato la sospensione temporanea della sperimentazione dell’idrossicolorochina nel trattamento di Covid19. La decisione è stata presa in seguito ai risultati di un nuovo studio che ha mostrato dubbi sulla sicurezza del farmaco antimalarico.

L’idrossicolorochina non sarebbe efficace contro il nuovo coronavirus e potrebbe addirittura aumentare il rischio morte e i problemi cardiaci. Questi sostanzialmente i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet relativamente alla clorochina e all’idrossiclorochina, farmaco che il presidente Usa Donald Trump sta utilizzando come prevenzione per evitare il contagio da coronavirus.

Secondo quanto si legge nel nuovo studio:

“il trattamento con clorochina o con il suo analogo idrossiclorochina (assunto con o senza gli antibiotici azitromicina o claritromicina) non offre alcun beneficio per i pazienti con COVID-19 “.

Ma non è solo questo, i farmaci utilizzati contro il nuovo coronavirus potrebbero avere anche gravi effetti collaterali.

Ad annunciare la sospensione dei test sul farmaco, generalmente utilizzato contro la malaria ma anche per curare l’artrite reumatoide e il lupus, è stato in una conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’annuncio è stato dato anche su Twitter.

“The Executive Group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board”-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2020