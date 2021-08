Pochi lo conoscono, ma l’olio di semi di anguria è un prodotto naturale che vanta proprietà cosmetiche interessanti. Scopriamo allora tutti benefici che offre e come utilizzarlo al meglio.

Dai semi dell’anguria si ottiene un olio altamente idratante e nutritivo per la pelle oltre che leggero e di facile assorbimento. Questo olio è ancora oggi estratto con metodi tradizionali in Africa occidentale dove viene utilizzato come ingrediente cosmetico in prodotti per la cura della pelle.

Le angurie, infatti, sono native dell’Africa e l’uso dell’olio che si estrae dai semi di questo frutto fa parte della cultura locale. Era utilizzato per cucinare dai nativi del deserto del Kalahari ma oggi si usa prevalentemente come prodotto cosmetico. In questo continente è noto con il nome di Kalahari oil e Ootanga oil. (

Olio di semi di anguria, come si produce

Per ottenere l’olio, per prima cosa bisogna procurarsi molti semi di anguria. I cocomeri generalmente utilizzati per produrre l’olio sono quelli della specie Citrullus lanatus, ossia la comune anguria che tutti noi consumiamo in estate, ma altre varietà da cui si può ricavare questo prodotto naturale sono il Citrullus vulgaris e il Citrullus colocynthis (cocomero selvatico).

I semi vengono essiccati al sole in modo da ridurre il contenuto di acqua in essi presente e poi pressati per estrarre l’olio che risulta di colore giallo pallido e con un leggero aroma nocciolato.

Ci sono diversi modi per estrarre l’olio:

Metodo a freddo

Estrazione con solvente (si utilizza l’esano)

Estrazione supercritica con CO2

Tra questi, l’olio spremuto a freddo è il più sano in quanto non contiene alcun ingrediente artificiale. È puro, naturale e biologico.(Cocomero o anguria? Differenze e origini del nome. Qual è il termine corretto?)

Proprietà dell’olio di semi di cocomero

I semi di cocomero sono un concentrato di nutrienti, vitamine e sali minerali, la maggior parte dei quali passano all’interno dell’olio che poi andremo ad utilizzare sulla pelle o sui capelli.

Queste in sintesi le proprietà curative dell’olio di semi di anguria:

Emolliente: questo olio è un ottimo idratante sia per la pelle grassa che per quella secca.

questo olio è un ottimo idratante sia per la pelle grassa che per quella secca. Antiossidante: l’olio di semi di anguria non irrancidisce neanche dopo anni. Questo dà un’idea delle sue grandi doti antiossidanti.

l’olio di semi di anguria non irrancidisce neanche dopo anni. Questo dà un’idea delle sue grandi doti antiossidanti. Anti-age: l’applicazione di questo olio sulla pelle garantisce un’azione anti-invecchiamento, fornisce nutrizione diretta alla pelle e contrasta i radicali liberi.

l’applicazione di questo olio sulla pelle garantisce un’azione anti-invecchiamento, fornisce nutrizione diretta alla pelle e contrasta i radicali liberi. Detox: quest’olio può essere utilizzato nelle formulazioni di massaggi disintossicanti.

quest’olio può essere utilizzato nelle formulazioni di massaggi disintossicanti. Anti-infiammatorio: riduce l’infiammazione della pelle.

riduce l’infiammazione della pelle. Diuretico: aiuta il corpo a liberarsi dai liquidi in eccesso e, di conseguenza, ad eliminare più tossine.

Come utlizzare l’olio di semi di cocomero

Questo olio, leggero e aromatico, si può utilizzare per prendersi cura di pelle e capelli in diversi modi. Ve ne proponiamo alcuni:

Olio vettore: l’olio di semi di anguria è un ottimo olio vettore per massaggi dato che è leggero e si assorbe rapidamente. Si può utilizzare per diluire ad esempio degli oli essenziali, oppure insieme ad altri oli vegetali. Si può usare eventualmente da solo ed è indicato anche per la pelle delicata dei bambini.

l’olio di semi di anguria è un ottimo olio vettore per massaggi dato che è leggero e si assorbe rapidamente. Si può utilizzare per diluire ad esempio degli oli essenziali, oppure insieme ad altri oli vegetali. Si può usare eventualmente da solo ed è indicato anche per la pelle delicata dei bambini. Per la pelle grassa e l’acne: applicare regolarmente olio di semi di anguria consente di ridurre il sebo della pelle ed è consigliato anche in caso di acne. Previene, tra l’altro, l’intasamento dei follicoli piliferi e di conseguenza aiuta a prevenire condizioni come la follicolite.

applicare regolarmente olio di semi di anguria consente di ridurre il sebo della pelle ed è consigliato anche in caso di acne. Previene, tra l’altro, l’intasamento dei follicoli piliferi e di conseguenza aiuta a prevenire condizioni come la follicolite. Per la pelle secca: questo olio risulta utile anche per le persone con pelle secca o irritata, persino in presenza di psoriasi o eczema. Si può applicare direttamente sulla pelle colpita dal problema in quanto è delicato e sicuro.

questo olio risulta utile anche per le persone con pelle secca o irritata, persino in presenza di psoriasi o eczema. Si può applicare direttamente sulla pelle colpita dal problema in quanto è delicato e sicuro. Per i capelli: applicato direttamente sul cuoio capelluto e poi risciacquato, riduce l’untuosità e dona un aspetto più lucido ai capelli. Riduce inoltre l’effetto crespo e fornisce nutrimento.

applicato direttamente sul cuoio capelluto e poi risciacquato, riduce l’untuosità e dona un aspetto più lucido ai capelli. Riduce inoltre l’effetto crespo e fornisce nutrimento. Anti-rughe e anti-invecchiamento: come già detto, l’olio di semi di anguria è un potente antiossidante e quindi, applicato localmente sulla pelle, può aiutare a contrastare rughe e invecchiamento. A questo scopo si deve massaggiare delicatamente l’olio sulla pelle una volta al giorno lasciandolo assorbire bene.

come già detto, l’olio di semi di anguria è un potente antiossidante e quindi, applicato localmente sulla pelle, può aiutare a contrastare rughe e invecchiamento. A questo scopo si deve massaggiare delicatamente l’olio sulla pelle una volta al giorno lasciandolo assorbire bene. Disintossicarsi: quest’olio aiuta l’organismo ad espellere le tossine. A questo scopo si può eseguire un massaggio con l’olio leggermente riscaldato che aiuta a detergere e disintossicare la pelle.

quest’olio aiuta l’organismo ad espellere le tossine. A questo scopo si può eseguire un massaggio con l’olio leggermente riscaldato che aiuta a detergere e disintossicare la pelle. Azione diuretica: massaggiare l’addome inferiore e la regione medio-posteriore con olio di semi di anguria caldo aiuta il sistema urinario ad eliminare liquidi. Può aiutare inoltre a prevenire i calcoli renali.

massaggiare l’addome inferiore e la regione medio-posteriore con olio di semi di anguria caldo aiuta il sistema urinario ad eliminare liquidi. Può aiutare inoltre a prevenire i calcoli renali. Migliorare il sistema immunitario: quest’olio è ricco di vitamina E, sostanza antiossidante e benefica per le naturali difese del nostro corpo. Massaggiarlo sul corpo, dunque, può anche migliorare le funzionalità del sistema immunitario.

L’olio di semi di anguria viene utilizzato anche come ingrediente nella formulazione di prodotti di applicazione topica per pelle e capelli. È usato poi in alcuni prodotti per neonati, come gli oli da massaggio, ma anche come base per i saponi.

Olio di semi di anguria, controindicazioni

Questo prodotto naturale non presenta particolari controindicazioni. Si tratta infatti di un olio sicuro, soprattutto se si acquista biologico ed estratto a freddo, e generalmente ben tollerato da tutti. Da evitare ovviamente se si è allergici all’anguria.

Dove acquistare l’olio di semi di anguria

Potrebbe non essere semplicissimo trovare in erboristeria o farmacia l’olio di semi di anguria dato che non è un prodotto comunemente utilizzato nel nostro paese (in Italia prediligiamo altri tipi di oli vegetali).

Si può comunque ordinare, oppure acquistare online facendo attenzione a scegliere un prodotto di qualità.

