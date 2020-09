Olio di iperico efficace per trattare la psoriasi?

Secondo uno studio l’olio di iperico è utile per trattare la psoriasi grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e anti-proliferative. E in effetti la sua applicazione, sotto forma di unguento, sulle lesioni da psoriasi si è rivelata efficace. Lo studio ha analizzato i livelli di concentrazione di TNFa, fattore di necrosi tumorale α, nelle lesioni dei pazienti affetti da psoriasi, prima e dopo l’applicazione topica dell’olio, rilevando una notevole riduzione. E anche la valutazione clinica e istologica ha evidenziato un importante miglioramento delle lesioni trattate con questo rimedio naturale, in grado di ridurre l’infiammazione. Già noto per le sue innumerevoli proprietà benefiche, l’olio di iperico potrebbe essere quindi un nuovo alleato per chi soffre di questo problema. FONTE: JPGM Per approfondire: Olio di iperico: proprietà, usi, controindicazioni e come prepararlo Iperico: tutte le proprietà, i benefici e le controindicazioni dell’erba di San Giovanni

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo