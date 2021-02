Olio di cocco: 50 usi e benefici confermati dalla scienza (e tutte le controindicazioni)

Inizialmente denigrato per poi essere osannato, l’olio di cocco oggi è ampiamente commercializzato come superfood. Ma quali sono i benefici realmente confermati e come utilizzarlo? Ci sono svantaggi e controindicazioni?

L’olio di cocco era considerato fino a pochi anni fa, almeno in Occidente, un concentrato di grassi potenzialmente pericolosi per la salute cardiovascolare. Adesso invece questo prodotto ha visto aumentare la sua popolarità in seguito ad alcune ricerche scientifiche che ne hanno confermato diverse proprietà e possibili utilizzi per la salute e la bellezza.

Riguardo all’olio di cocco per uso alimentare ancora esistono sostanzialmente due fazioni: chi lo sconsiglia in quanto ricco di grassi saturi (un po’ come burro, tuorlo d’uovo e grassi animali) che andrebbero ad aumentare il colesterolo LDL e chi invece lo promuove in quanto si tratta di grassi non sempre nocivi come invece sono i grassi trans (spesso le due cose si confondono), ovvero molecole di grasso che sono state trasformate (ad esempio gli oli vegetali che diventano margarina). Inoltre l’olio di cocco è ricco di acido laurico (sostanza dalle tante proprietà) e ciò andrebbe a compensare la presenza dei grassi tanto incriminati. (Leggi anche: Olio di cocco: e se non fosse così benefico per la salute?)

Secondo coloro che si sono schierati per la difesa dei grassi saturi, già nelle culture indigene di tutto il mondo si poteva vedere come il consumo di grassi come quelli presenti nell’olio di cocco fossero in realtà utili alla sopravvivenza stessa. C’è da dire però anche che oggi la nostra società fa vite ben diverse in cui si sta poco all’aria aperta, si è sedentari, ecc. Forse il paragone non regge però c’è chi consiglia di utilizzare l’olio di cocco in tanti modi e per ottenere diversi benefici.

Vi presentiamo ben 50 benefici e modi (sia di tipo alimentare che non) per utilizzare l’olio di cocco:

Olio di cocco per la cottura

L’olio di cocco è un grasso che si può utilizzare anche per cucinare dato il suo alto punto di fumo e che la sua struttura rimane intatta quando viene riscaldato, non producendo sostanze nocive.

Olio di cocco montato a neve

Una ricetta golosa e tutta vegetale è quella che utilizza l’olio di cocco per montarlo a neve e farlo così diventare spumoso, una specie di panna montata vegetale dalla consistenza soffice e adatto a guarnire o farcire preparazioni dolci. Più pazienza e tempo impiegherete per montare il burro, migliore sarà l’effetto finale. Qui la ricetta: Burro di cocco montato a neve

Adatto a chi segue una dieta vegan o paleo

L’olio di cocco è un ingrediente che si utilizza spesso all’interno di torte vegan o ricette paleo perché si solidifica a temperatura ambiente e mantiene le preparazioni intatte dando loro la giusta consistenza.

Arricchire frullati

Per rendere più nutrienti e ricchi i frullati di frutta e verdura si può aggiungere dell’olio di cocco che contribuirà anche a far assorbire meglio le vitamine liposolubili.

Diminuire il senso di fame

C’è chi assume un cucchiaino di olio di cocco prima dei pasti principali in modo da aumentare il senso di sazietà. La scienza ha rivelato che i chetoni (che si producono quando si consuma olio di cocco) possono portare a ridurre l’appetito.

Aiuta a bilanciare gli ormoni

L’olio di cocco è un grasso nutriente per le ghiandole surrenali e la tiroide in grado anche di avere effetti benefici sul bilanciamento degli ormoni.

Maggiore energia e migliore metabolismo

I MCT, trigliceridi a media catena, contenuti nell’olio di cocco creano un rilascio di energia a lungo termine e aiutano ad aumentare il metabolismo e la perdita di grasso. Gli acidi grassi a catena media non sono memorizzati come grasso nel corpo sono utilizzati immediatamente dal fegato come fonte di energia.

Tiene a bada gli zuccheri nel sangue

L’olio di cocco rilascia i suoi nutrienti lentamente, fornendo una fonte di energia che contribuisce a sostenere i livelli di zucchero nel sangue. Sembra che una dieta integrata con olio di cocco possa mostrare miglioramenti sui livelli di tolleranza al glucosio.

Aumenta la funzione cerebrale

Alcuni studi hanno messo in luce alcuni effetti dell’olio di cocco sulla salute del cervello. Si è mostrato utile ad esempio nel trattamento e la prevenzione dell’Alzheimer aiutando le persone a sentirsi più vigili.

Contro l’herpes labiale

I composti anti-virali contenuti nell’olio di cocco possono far guarire più velocemente dall’herpes labiale e anche fornire sollievo dal dolore.

Allevia il mal di gola

Per lenire il mal di gola provate a sciogliere un cucchiaino di olio di cocco in acqua calda e limone.

Per dolori all’orecchio e infezioni

Un rimedio naturale contro dolori all’orecchio e infezioni può essere quello di utilizzare un po ‘di olio di cocco bollito con uno spicchio d’aglio. Una volta lasciato raffreddare utilizzare sulla zona infetta.

Trattamento della Candida

La Candida Albicans è un lievito e un parassita che, se cresce a dismisura, ruba energia vitale dal corpo. L’acido laurico dell’olio di cocco aiuta a uccidere la Candida.

Aumenta le difese immunitarie

Circa la metà del grasso contenuto nell’olio di cocco è acido laurico, una sostanza che si trasforma in monolaurin, un monogliceride che può distruggere virus e batteri, facendolo diventare un trattamento efficace per alcune malattie.

Aiuta la digestione

Prendere olio di cocco durante i pasti può aiutare la digestione dato che lubrifica il tratto digestivo consentendo al cibo digerito di passare molto più facilmente.

Combatte parassiti

L’acido laurico conteuto nell’olio di cocco è anti parassitario, anti fungino, antibatterico e anti virale, contribuisce dunque a creare un ambiente inospitale per questi microrganismim.

Guarisce le scottature

È possibile utilizzare l’olio di cocco per guarire più velocemente scottature e ustioni e fornire immediato sollievo a questi problemi.

Trattamento delle ulcere

L’olio di cocco aiuta a ricostruire le pareti intestinali e il suo effetto mucillaginoso facilita il passaggio del cibo nel canale digerente.

Liberarsi dai pidocchi

Uno studio ha dimostrato che la combinazione olio di cocco ed estratto di semi di anice è più efficace dei comuni trattamenti antipidocchi.

Antinfiammatorio

L’olio di cocco ha dimostrato di ridurre l’infiammazione ed è stata scoperta anche la sua attività analgesica moderata che può aiutare a ridurre il gonfiore e alleviare il dolore.

Abbassa la febbre

Lo stesso studio citato sopra ha dimostrato anche come l’olio di cocco possa essere efficace nell’abbassare la febbre.

Aumenta il testosterone e riduce il rischio tumore alla prostata

Sembra che l’olio di cocco sia un alimento ottimo per avere un giusto equilibrio ormonale, aiuta non solo a regolare tiroide e surrenali ma sono stati dimostrati anche i suoi effetti benefici sul testosterone e la capacità di diminuire l’incidenza di tumore alla prostata.

USI PER LA CASA E LA BELLEZZA

Lucida i Mobili

Si può utilizzare olio di cocco per far brillare i mobili in legno, è probabilmente meno costoso e soprattutto meno tossico dei prodotti che si acquistano a questo scopo.

Lucida scarpe

Con l’olio di cocco è possibile anche far brillare le scarpe di pelle, basta un cucchiaino su un panno asciutto da strofinare delicatamente.

Tiene lontane le pulci

Proprio come l’olio di cocco funziona per gli esseri umani colpiti dai pidocchi, funziona anche sugli animali per sbarazzarsi delle fastidiose pulci.

Per sbiancare i denti

L’olio di cocco è un ottimo alleato di denti e gengive aiutando a rendere lo smalto più bianco e luminoso. Usare olio di cocco per la salute di denti e gengive è un metodo antico usato principalmente nella medicina ayurvedica. Per approfondire leggi Come usare l’olio di cocco per sbiancare i denti

Contro gli arrossamenti da pannolino

Se i più piccoli soffrono di dermatite da pannolino o arrossamenti, si può utilizzare l’olio di cocco che è calmante ed efficace ad alleviare il disagio dei neonati. Inoltre è possibile realizzare delle salviettine per bambini fai da te utilizzando una metà di un rotolo di carta assorbente o tessuto riutilizzabile da mettere in ammollo con una miscela di acqua calda (1 litro), olio di cocco (1 cucchiaio) e sapone liquido all’olio d’oliva (1 cucchiaio).

Olio da massaggio

Se si riscalda l’olio di cocco a bagnomaria e si aggiunge poi qualche goccia di olio essenziale, si ottiene un olio da massaggio perfetto.

Verruche

L’olio di cocco è un rimedio naturale per le verruche dato il suo essere antivirale e antifungino. Si può utilizzare sulla verruca comprendo poi con un cerotto.

Scrub per il corpo

Se si uniscono insieme zucchero e olio di cocco in parti uguali e si aggiungono alcune gocce dei vostri oli essenziali preferiti si può facilmente realizzare uno scrub corpo da utilizzare ad esempio sotto la doccia.

Crema idratante naturale

È possibile utilizzare olio di cocco su tutto il corpo al posto di una normale crema idratante, è ottimo per nutrire la pelle e prevenire l’acne. Molte persone lo usano anche per prevenire le rughe come una normale crema idratante viso.

Protezione solare

L’olio di cocco è in grado di bloccare i raggi solare UV del 30% si comporta quindi come una blanda protezione solare che si può usare solamente nelle ore meno calde della giornata e non in piena stagione. Il vantaggio è che a differenza delle creme solari utilizzando olio di cocco si è in grado di sintetizzare vitamina D dai raggi del sole.

Lubrificante

L’olio di cocco è una meravigliosa alternativa ai lubrificanti a base di petrolio. Attenzione però perché l’olio di cocco ha il potenziale di indebolire il lattice.

Per la salute dei piedi

Applicare l’olio di cocco sui piedi ogni giorno dopo la doccia ha un ottimo effetto antifungino ed evita dunque infezioni. Per avere un effetto ancora più attivo si può miscelare a qualche goccia di tea tree oil.

Trattamento per capelli

Come trattamento pre-shampoo per capelli si può utilizzare olio di cocco posizionato la notte prima e tenuto a mo’ di impacco con l’aiuto di una cuffia da doccia. Concentrare l’olio soprattutto sulla punta dei capelli e procedere con il normale lavaggio la mattina seguente. (LEGGI anche: 12 trattamenti di bellezza fai-da-te all’olio di cocco)

Balsamo per le labbra

Con un cucchiaio di olio di cocco sciolto a bagno maria e poi arricchito con qualche goccia di olio essenziale a piacere potete realizzare un balsamo per le labbra. Una volta solidificato infatti si presta ad essere utilizzato per il benessere delle labbra.

Emorroidi

L’applicazione di olio di cocco direttamente sulle emorroidi aiuta ad alleviare il gonfiore e lenisce il dolore.

Anti-forfora

Chi soffre di forfora può provare un trattamento del cuoio capelluto a base di olio cocco (1 cucchiaino) e olio essenziale di rosmarino (2 gocce). Basta massaggiare gli oli combinati sul cuoio capelluto e permettergli di penetrare per tutta la notte. Lavare i capelli come al solito la mattina e ripetere fino a quando il problema scompare.

Dopobarba

L’olio di cocco è efficace nel calmare l’infiammazione associata alla rasatura. Gli uomini possono quindi sperimentarlo come dopobarba naturale.

Punture di zanzara

Si può applicare olio di cocco direttamente alle punture di zanzara per aiutare a lenire il prurito e alleviare il gonfiore.

Leva trucco

L’olio di cocco è un buon struccante naturali per occhi, si dissolve anche il mascara in un attimo lasciando la pelle idratata e pulita.

Acne

Sia internamente che esternamente, l’olio di cocco è un possibile trattamento dell’acne. Dall’interno aiuta a bilanciare gli ormoni spesso causa di acne, esternamente si può applicare sui brufoli per gli effetti anti-batterici e per ridurre il gonfiore e l’arrossamento.

Crema da barba

Se si vuole evitare i prodotti per la rasatura, è possibile provare a utilizzare l’olio di cocco invece della tradizionale schiuma da barba.

Contro le smagliature

Smagliature e cicatrici si possono trattare con olio di cocco quando i pori sono più aperti, quindi subito dopo il bagno o la doccia. È inoltre possibile applicare l’olio di cocco sulla pancia per prevenire le smagliature durante la gravidanza.

Massaggio perineale in gravidanza

Circa un mese prima del parto è possibile massaggiare il perineo con olio di cocco per abborbidire e preparare la zona, evitando lacerazioni o la necessità di episiotomia.

Trattamento per ciglia

È possibile applicare un po ‘di olio di cocco sulle ciglia prima di dormire, questo è particolarmente utile se si usa spesso trucco sugli occhi che indebolisce a lungo andare le ciglia.

Per le cuticole

Un massaggio con olio di cocco aiuta il benessere delle cuticole ma anche delle unghie.

Vene varicose

Applicare l’olio di cocco ogni giorno per effettuare massaggi delicati in corrispondenza delle vene varicose potrebbe essere un sistema per trattarle in maniera naturale.

Antiruggine

Dopo aver lavato e asciugato le vostre pentole potete aggiungere un goccio di olio di cocco per mantenerle antiaderenti e evitare la formazione di ruggine.

CONTROINDICAZIONI

L’utilizzo dell’olio di cocco per via esterna non presenta particolari controindicazioni salvo una eventuale ipersensibilità al prodotto, peraltro molto rara dato che questo grasso vegetale è generalmente ben tollerato. Diversa la situazione se si utilizza olio di cocco per uso alimentare e magari anche molto spesso.

Innanzitutto si tratta di un prodotto molto calorico (circa 850 calorie ogni 100 grammi) inoltre, come abbiamo detto, anche se naturale e di origine vegetale, l’olio di cocco presenta alte concentrazioni di grassi saturi e dunque andrebbe consumato con moderazione. Importante poi acquistarlo di buona qualità, provenienza biologica ma soprattutto spremuto a freddo in modo che si conservino tutte le proprietà.

Inoltre il recente successo dell’olio di cocco ha fatto aumentare vorticosamente la domanda di questo prodotto con conseguente sfruttamento delle coltivazioni di palme da cocco che causano deforestazione e perdita di biodiversità. Per approfondite “il lato oscuro” dell’olio di cocco:

Come ogni cosa, dunque, serve utilizzare il buon senso e valutarne davvero i reali costi / benefici per la salute e l’ambiente, senza demonizzazioni né altrettante osannazioni.